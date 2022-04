Virendra Dev Ashram: जानवर जैसी हालत में रखी गई हैं महिलाएं, दिल्ली HC ने जताई चिंता

Delhi HC says Ashram authority should provide to Delhi Govt: दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिणी में स्वयंभू बाबा वीरेंद्र दीक्षित के आश्रम में महिलाओं को दयनीय अवस्था में रखे जाने पर चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दिन दहाड़े एक आश्रम में इस तरह का स्कैंडल बेहद शर्म की बात है और हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार को इस आश्रम का प्रबंधन दे दिया जाए.

फरार है बाबा वीरेन्द्र देव

बाबा वीरेंद्र देव पर रोहिणी में मौजूद आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में 100 से ज्यादा महिलाओं को जबरन रखने और उनका यौन शोषण करने का आरोप है. ये मामला सुर्खियों में तब आया जब दिसंबर 2018 में पुलिस ने यहां से 40 महिलाओं को रिहा कराया. तभी से बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित फरार है और CBI उसकी तलाश में लगी है.

आश्रम में मौजूद लड़की के परिजनों की याचिका

बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम में मौजूद लड़की के परिजनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि उनकी बेटी पीठ दर्द से परेशान है. इसके बावजूद उसे मिलने नहीं दिया जा रहा. लड़की के परिजनों की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ 10 केस पेंडिंग हैं.

यह भी पढ़ें: गुजराती में बोले WHO चीफ टेड्रोस, PM मोदी का जताया आभार; खुद को बताया बॉलीवुड फैन

'जानवर जैसी हालत में रखी गईं हैं महिलाएं'

मेनका गुरुस्वामी ने दिल्ली महिला आयोग और वकील नंदिता राव की रिपोर्ट का भी हवाला दिया. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आश्रम में महिलाएं जानवर जैसी हालत में रह रही हैं. उनकी हालत को देखकर लगता है कि वो नशे के प्रभाव में हैं. उन्हें सूरज की रोशनी भी नहीं मिलती. उनमें से कुछ नाबालिग भी हैं और उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि एम्स और इहबास (Institute of Human Behaviour and Allied Sciences) की टीम ने आश्रम का दौरा कर रिपोर्ट दी है कि वहां कुछ भी गलत नहीं है.

पीड़िताओं ने दोहराई एक ही बात

इस पर मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एम्स और इहबास की रिपोर्ट बताती है कि जब टीम ने वहां मौजूद महिलाओं से बात की तो उन्होंने कुछ खास बात नहीं की. वो मशीन की तरह एक ही बात दोहराती रहीं कि हम एक ही पिता की संतान हैं और हम दुनिया को मुसीबत से बचाने के लिए यहां पर हैं.

यह भी पढ़ें: Jahangirpuri News: हिंसा में था PFI का हाथ? जानिए ज्वाइंट CP ने क्या दिया जवाब

कोर्ट ने कहा- आश्रम में सब ठीक नहीं

कोर्ट ने भी इन दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि हमें भी नहीं लगता कि जो महिलाएं आश्रम में रह रही हैं, वो पूरी तरह से अपनी मर्जी से रह रही हैं और वो किसी के दबाव और प्रभाव में नहीं हैं. यही वजह है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग आश्रम का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी बेटी से मिलने की इजाजत

बहरहाल कोर्ट ने याचिककर्ता को अगली सुनवाई से पहले अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दे दी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वो आश्रम में मौजूद लड़की की उसके माता पिता से मुलाकात कराए. इस बीच उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.

LIVE TV