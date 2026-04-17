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दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने कहा- FIR दर्ज होगी

दोहरी नागरिकता मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली मांग को खारिज कर दिया गया था.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 17, 2026, 05:32 PM IST
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दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने कहा- FIR दर्ज होगी

Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. पूरा मामला दोहरी नागरिकता से जुड़ा हुआ है. इस मामले पर आज लखनऊ की बेंच में सुनवाई हुई. बता दें कि यह आदेश निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली मांग को खारिज कर दिया गया था. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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