'ये रेप नहीं, आपसी सहमति से...', शादीशुदा महिला ने झांसा देकर लगाया आरोप तो HC ने लगाई फटकार

केरल हाई कोर्ट ने शादी का वादा करके बनाए गए शारीरिक संबंधों से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी रिश्ते में दोनों लोगों की सहमति से शारीरिक संबंध बने थे और बाद में किसी वजह से शादी नहीं हो पाई, तो सिर्फ इस आधार पर उसे अपराध नहीं माना जा सकता. जस्टिस जोबिन सेबस्टियन ने 7 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में सबसे अहम बात यह देखना है कि क्या रिश्ते की शुरुआत के समय ही आरोपी का शादी करने का इरादा नहीं था.
अगर शुरुआत से ही शादी का वादा झूठा था और उसी झूठ के आधार पर महिला ने संबंध बनाने के लिए सहमति दी, तभी आपराधिक मामला बनने की स्थिति पैदा हो सकती है. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए एफआईआर और उससे जुड़ी आगे की कार्रवाई रद्द कर दी. अभियोजन पक्ष के बयान के मुताबिक, आरोपी ने महिला से शादी करने का वादा किया था. इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने. बाद में दोनों की सगाई भी हो गई और वे पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे.
अभियोजन पक्ष की कहानी के मुताबिक, आरोपी ने पहले से शादीशुदा महिला के साथ विवाह करने का वादा किया था. इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने. बाद में दोनों की सगाई भी हो गई और वे पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे. महिला का आरोप था कि जब उसे करीब दो महीने की प्रेगनेंसी का पता चला तो आरोपी का व्यवहार बदल गया. उसने कथित तौर पर अबॉर्शन कराने के लिए कहा और महिला को अकेला छोड़ दिया. इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी ने इन आरोपों को अलग तरीके से देखा. उसकी तरफ से अदालत में कहा गया कि दोनों के बीच रिश्ता आपसी सहमति से बना था और इसे शुरू से ही धोखे पर आधारित रिश्ता नहीं कहा जा सकता.
इस केस में एक बात ऐसी थी जिसने पूरे मामले की तस्वीर काफी हद तक बदल दी. जब महिला और आरोपी के बीच रिश्ता शुरू हुआ था, उस समय महिला की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से हुई हुई थी. महिला की तरफ से अदालत में कहा गया कि बाद में उसने अपने पति से तलाक ले लिया था. इसके बाद आरोपी के साथ उसकी सगाई हुई और दोनों साथ रहने लगे. लेकिन कोर्ट ने घटनाओं के क्रम को देखते हुए कहा कि रिश्ते की शुरुआत के समय महिला की पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुई थी. इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को केवल शादी के वादे से जोड़कर देखना सही नहीं होगा.
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि दोनों के बीच संबंध सिर्फ एक बार नहीं बने थे. अलग-अलग जगहों पर कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध हुए थे. यानी कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं था कि बाद में शादी हुई या नहीं. असली सवाल यह था कि जब रिश्ता शुरू हुआ, उस समय क्या आरोपी ने जानबूझकर ऐसा वादा किया था जिसे वह कभी पूरा करना ही नहीं चाहता था.
यही इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा है. कोर्ट ने साफ किया कि किसी रिश्ते का बाद में टूट जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि शुरुआत में बना शारीरिक संबंध सहमति के बिना था. इसी तरह शादी का वादा पूरा न होने का मतलब भी यह नहीं है कि पहले से बनी सहमति को बाद में अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाए. अदालत को यह देखना होगा कि शादी का वादा करते समय आरोपी का इरादा क्या था. अगर उस वक्त वह वास्तव में शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गईं और शादी नहीं हो सकी, तो इसे सीधे तौर पर झूठा वादा नहीं कहा जा सकता. यानी कानून में सिर्फ वादा टूटना और शुरू से झूठा वादा करना, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं.
महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रेगनेंसी की जानकारी मिलने के बाद आरोपी ने उस पर अबॉर्शन कराने का दबाव बनाया. महिला ने इसे धोखे और चीटिंग से जोड़कर देखा. लेकिन कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में सिर्फ 'चीटिंग' या 'धोखा' जैसे शब्द लिख देने भर से आपराधिक मामला साबित नहीं हो जाता. इसके लिए ऐसे तथ्य होने चाहिए जो यह दिखाएं कि आरोपी की शुरुआत से ही आपराधिक मंशा थी. इस मामले में अदालत को ऐसा ठोस आधार नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने रिश्ते की शुरुआत से ही शादी न करने का फैसला कर रखा था और उसी इरादे से महिला के साथ संबंध बनाए.
अदालत ने पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखा. महिला और आरोपी के बीच लंबे समय तक संबंध रहे. दोनों की सगाई हुई और वे साथ भी रहे. इसके अलावा, रिश्ते की शुरुआत के वक्त महिला पहले से शादीशुदा थी. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट को यह आरोप भरोसेमंद नहीं लगा कि महिला ने केवल आरोपी के शादी के वादे के कारण ही शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दी थी. कोर्ट ने माना कि इस मामले में ऐसा कोई मजबूत आधार नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि शुरुआत से ही आरोपी का इरादा महिला को धोखा देने का था. इसी आधार पर केरल हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया और उससे जुड़ी आगे की आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी.
इस आदेश को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि **शादी का वादा टूट जाना और शुरू से झूठा शादी का वादा करना एक ही बात नहीं है. अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से ही शादी करने का इरादा नहीं रखता और सिर्फ इसी झूठे वादे के सहारे किसी महिला को शारीरिक संबंध के लिए तैयार करता है, तो मामला अलग होगा. लेकिन अगर रिश्ता सहमति से शुरू हुआ था और बाद में किसी वजह से शादी नहीं हो पाई, तो केवल इस आधार पर पुराने संबंधों को अपराध नहीं माना जा सकता. केरल हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसे मामलों में सहमति, शादी के वादे और आरोपी की शुरुआती मंशा के बीच फर्क समझने के लिहाज से अहम माना जा रहा है.