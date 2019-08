जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, ताजा हालात पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता नव नियुक्त केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कही जबकि इसमें केंद्र सरकार के सचिव ने भी भाग लिया.

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक में मुख्य तौर पर दो मुद्दों पर चर्चा की गई जिनमें शामिल रहे - जम्मू कश्मीर में केंद्र की योजनाओं को लागू कैसे किया जाए और जम्मू कश्मीर में हालात कैसे तेजी से सामान्य किए जाए.

Ministry of Home Affairs (MHA) Sources: The meeting was held with various departments to assess the implementation of Centre's schemes in Jammu and Kashmir and initiatives to be taken to expedite return of normalcy. https://t.co/7gxpMUx3RB

— ANI (@ANI) August 27, 2019