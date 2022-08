Crime: पढ़ाई में नहीं लगता था मन, स्कूल जाने से बचने के लिए 10वीं के छात्र ने कर दी दोस्त की हत्या!

10th Class Student Kill His Friend in UP: यूपी के गाजियाबाद में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां हाईस्कूल में पढ़ने वाले 16 साल के एक छात्र ने आठवीं में पढ़ने वाले अपने दोस्त (13 साल) की हत्या कर दी. उसने यह हत्या सिर्फ इसलिए की, ताकि उसे पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए और स्कूल न जाना पड़े. सोमवार शाम दोस्त की गला दबाकर हत्या करने के बाद आरोपी छात्र खुद गार्डन एनक्लेव पुलिस चौकी पहुंचा और अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने पुलिस वालों से कहा कि उसे जेल भेज दिया जाए, क्योंकि वह पढ़ना नहीं चाहता. यह सनसनीखेज मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के ननकगढ़ी गांव का है.

बातचीत करते-करते गला दबाने लगा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी छात्र ने बताया कि सोमवार शाम उसने दोस्त को मिलने के लिए बुलाया. पहले वह उससे बातचीत करता रहा. इस बीच अचानक उसका गला दबाना शुरू कर दिया. इसके बाद उसने कांच की बोतल से उसका गला काटने की कोशिश की. थोड़ी देर बाद उसे हिला-डुला कर देखा कि कहीं वह जिंदा तो नहीं है.

परिवार वाले जबरन भेजते थे स्कूल

पुलिस के मुताबिक, आरोपी छात्र को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी परिवार के लोग उस पर दबाव बनाकर उसे स्कूल भेजा करते थे. वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था. उसके नंबर भी बहुत कम आते थे. वह स्कूल भी बहुत कम जाता था. बताया गया है कि वह महीने में 10 दिन से ज्यादा छुट्टी लेता था. उसने सोचा कि अगर वह जेल चला जाए, तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. उसके बाद वह जेल जाने का तरीका पता करने लगा. वह 7 महीने से जेल जाने के तरीके के बारे में पता करता रहा. उसे किसी से पता चला कि हत्या करने के बाद जेल में लंबे समय तक रहना पड़ता है औऱ जेल में पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती है. इसके बाद उसने मर्डर का प्लान बनाया.

10वीं में कई बार हो चुका है फेल

बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी छात्र 10वीं क्लास में पढ़ता है. वह इस क्लास में कई बार फेल हो चुका है. इसके लिए भी घर वाले उस पर दबाव बनाते थे. वह पढ़ाई की वजह से परेशान हो चुका था. हत्या के बाद भी जब उसने पुलिस चौकी में जाकर अपना गुनाह कबूल किया तो उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी.

