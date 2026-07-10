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SC में सुनवाई के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, याचिकाकर्ता की CJI के खिलाफ अभद्र टिप्पणी; कोर्टरूम में उड़ाए कागज

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान तब भारी हंगामा देखने को मिला, जब याचिकाकर्ता ने सीजेआई के अपशब्दों का इस्तेमाल किया. शख्स ने कोर्टरूम में कागज तक उछाल दिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 10, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:27 PM IST
SC में सुनवाई के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, याचिकाकर्ता की CJI के खिलाफ अभद्र टिप्पणी; कोर्टरूम में उड़ाए कागज

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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