/SC में सुनवाई के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, याचिकाकर्ता की CJI के खिलाफ अभद्र टिप्पणी; कोर्टरूम में उड़ाए कागज

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुए, जिसने सभी को दंग कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय में हाई वोल्टेज ड्रामा उस वक्त देखने को मिला, जब स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में पेश हुए एक व्यक्ति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को मौखिक रूप से गाली दी.
इतना ही शख्स ने कोर्टरूम में कागज भी उछाले और कार्यवाही में बाधा डाली. इसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उसको बाहर लेकर गए. दरअसल, यह पूरी घटना शुक्रवार (10 जुलाई) को सुबह 11 बजे के करीब की है. घटना न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की आंशिक कार्यदिवस पीठ की सुनवाई के दौरान हुई.
याचिकाकर्ता की पहचान प्रबल प्रताप के रूप में हुई है. वह पीठ के सामने उपस्थित हुआ स्वयं ही याचिकाकर्ता बना. न्यायाधीशों को न्यायिक सेवक कहकर संबोधित करते हुए उसने कहा कि श्रीमान न्यायिक सेवक, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एएसपी के खिलाफ साइबर अपराध में एक गिरोह चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें.
जैसे ही याचिकाकर्ता ने ऐसा कहा, आश्चर्यचकित न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने अविश्वास से उनसे पूछा कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं? आप हमें आदेश दे रहे हैं? हालांकि, इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपशब्द कहना शुरू कर दिया और कागजों को हवा में उछाल दिया. इस स्थिति को देख वहां पर मौजूद लोग हैरान रह गए.
इस घटना के बाद वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने हस्तक्षेप किया और वकील को कोर्टरूम से बाहर लेकर गए. शख्स को कुछ देर तक अदालत कक्ष के अंदर डीएसपी के कार्यालय में हिरासत में रखा गया. हालांकि, हैरान करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के काम में व्यवधान के बावजूद पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना या कोई अन्य दंडात्मक कार्यवाही शुरू न करने का निर्णय लिया.
इस मामले को लेकर आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं. मामले की खूबियों के संबंध में, हमने अभिलेखों का अध्ययन किया है. हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है. विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है.
वहीं, न्यायमूर्ति की ओर से बाद में टिप्पणी की गई कि वह बहुत परेशान था और यह सब उसकी हताषा है. हमें केवल उसके प्रति सहानुभूति है.
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लखनऊ के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दायर उसकी रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था.
बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट की ओर से FIR दर्ज कराने का आदेश देने के बजाए, याचिकाकर्ता के आवेदन को निजी शिकायत के रूप में मानने का निर्देश दिया गया था. इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना था कि याचिकाकर्ता के पास निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है.