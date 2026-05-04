भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा वो गांव, जहां मई-जून में भी ‘सर्दियों’ का राज चलता है! जीरो से नीचे रहता तापमान

Which is Highest Situated Village in India: जहां दिल्ली-एनसीआर में पारा 45-47 डिग्री के पार पहुंच रहा है और लोग कूलर के सामने भी पसीने से तर-बतर हो रहे हैं. वहीं, हिंदुस्तान में सबसे ऊंचाई पर बरसा अनोखा गांव आपको चिल्ड करने का न्योता दे रहा है. यह गांव 15 हजार 049 फीट की ऊंचाई पर बसा है, जहां पर मोटर गाड़ी से जा सकते हैं. दिल्ली की भयंकर गर्मी के उलट इस गांव में मई-जून में भी हमेशा कंपाने वाली ठंड रहती है. मई-जून के इस मौसम में भी वहां पर तापमान कई बार शून्य से भी नीचे चला जाता है. चलिए, आज हम आपको भारत के इस अलबेले गांव के बारे में विस्तार से बताते हैं.

भारत का सबसे ऊंचाई पर बसा गांव

यह गांव हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में बसा कोमिक है. जून में वहां दिनों का तापमान 10-20 डिग्री और रात में शून्य या उससे नीचे तापमान रहता है. कोमिक का नाम स्थानीय भाषा में हिमालयी 'स्नो कॉक की आंख' से लिया गया है. यह स्पीति की ऊबड़-खाबड़ चट्टानों और बर्फीली चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा बौद्ध बहुल गांव है. वहां की आबादी 150 से भी कम है.

इस गांव में कभी नहीं आती गर्मी

इस गांव में हमेशा सर्द हवाएं चलती रहती हैं. वहां पर ऑक्सीजन की परत बेहद पतली रहती है. गांव के चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं. इस गांव में गर्मी कभी नहीं आती. वहां के लोग हमेशा ठंडे मौसम का अनुभव करते हैं. इससे बचने के लिए गांव के लोग हमेशा भारी ऊनी कपड़ों में लिपटे रहते हैं. तेज ठंड से बचने के लिए वे अपने घरों को पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के लेप से बनाते हैं. उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां बहुत छोटी होती हैं, जिससे ठंड अंदर प्रवेश न कर सके.

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इस गांव का मुख्य आकर्षण वहां पर बना 500 साल पुराना लुंदुप त्सेमो गोम्पा (मठ) है, जो गांव के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है. इस मठ से चारों ओर फैले हिमालय के नजारे दिल को छू लेते हैं. उसके पास में मोनेस्ट्री और काजा जैसे ठिकाने भी हैं.

कोमिक तक कैसे पहुंचें?

दिल्ली से भारत के सबसे ऊंचे गांव कोमिक तक पहुंचने के दो रूट हैं. इसके लिए दो रूट हैं. पहला है दिल्ली से चंडीगढ़, मनाली होते हुए कुंजुम पास और काजा पहुंचना. ऐसा करने से आप वहां जल्दी तो पहुंच सकते हैं लेकिन ऐसा करने से आप माउनटेन सिकनेस का शिकार हो सकते हैं. दूसरा रूट दिल्ली से शिमला, रेकॉन्ग पियो, नाको, टाबो और काजा पहुंचना. यह रूट धीरे-धीरे ऊंचाई बढ़ाता है, इसलिए शरीर को ऊंचाई वाले इलाकों तक अभ्यस्त करने के लिए यह मार्ग ज्यादा बेहतर माना जाता है.

घूमने के लिए बेस्ट महीने

काजा से कोमिक की दूरी मात्र 20-22 किमी रह जाती है. आप टैक्सी, बाइक या लोकल बस के जरिए वहां तक पहुंच सकते हैं. अगर आप वहां जाना चाहें तो 8-12 दिन का ट्रिप पूरा कर सकते हैं. आप यह ट्रिप 8-10 हजार रुपये में कर सकता है. वहां पर घूमने का सबसे अच्छा महीना जून से मिड-सितंबर तक का माना जाता है. इस दौरान सड़कें खुली रहती हैं, मौसम साफ रहता है और दिन में ठंडक के साथ धूप भी मिलती है. मई में रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं लेकिन बर्फ ज्यादा हो सकती है. वहीं अक्टूबर के बाद सड़कें बंद होने लगती हैं. लिहाजा जून से सितंबर तक मौसम वहां घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है.