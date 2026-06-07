/हाईवे चमचम चमक रहे हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर दम तोड़ रहे हैं! हादसों के बाद क्यों नहीं बच पा रही जिंदगियां?

देश में पचासी प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली गाड़ियां अब हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भी दौड़ेंगी. यह अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि यदि इन्हीं सड़कों पर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो घायल लोगों को समय पर इलाज मिलेगा या नहीं? यह सवाल किसी विशेष वाहन से नहीं, बल्कि सड़क पर सफर करने वाले हर नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा है. आज हम आपको देश के ट्रॉमा सेंटरों की वास्तविक स्थिति बताएंगे. इनकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई ट्रॉमा सेंटर खुद गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं.
हम अक्सर सुनते हैं कि हादसे के बाद समय पर इलाज नहीं मिलने से किसी व्यक्ति की मौत हो गई. लेकिन यह जानना जरूरी है कि इलाज के अभाव में होने वाली मौतों के पीछे स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है. कई मामलों में पूरा आपातकालीन चिकित्सा तंत्र ही संकट में दिखाई देता है.
देश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय को भी गंभीर टिप्पणी करनी पड़ी. न्यायालय ने कहा कि गंभीर चोट लगने पर तुरंत उपचार प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और यह जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं. इनमें बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की होती है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं और एंबुलेंस सुविधाओं की कमी आम बात है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों की बड़ी संख्या समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दम तोड़ देती है.
इसी पृष्ठभूमि में न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय तंत्र मौजूद है जो दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तत्काल निकटतम ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाने की गारंटी दे सके.
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— Zee News (@ZeeNews) June 6, 2026
ट्रॉमा सेंटर ऐसे विशेष अस्पताल या चिकित्सा इकाइयां होती हैं जहां गंभीर और जानलेवा चोटों का तत्काल इलाज किया जाता है. यहां विशेषज्ञ चिकित्सक, रक्त बैंक, स्कैनिंग सुविधाएं और आपातकालीन ऑपरेशन की व्यवस्था चौबीसों घंटे उपलब्ध होनी चाहिए.
हमारी पड़ताल में सामने आया कि देशभर में कई ट्रॉमा सेंटर आवश्यक संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं. कई स्थानों पर हेल्पलाइन प्रणाली के पास निकटतम ट्रॉमा सेंटर की अद्यतन जानकारी तक नहीं है. कहीं ट्रॉमा सेंटर का बोर्ड लगा है, लेकिन जरूरी विशेषज्ञ डॉक्टर या उपकरण मौजूद नहीं हैं. कई केंद्र केवल रेफरल केंद्र बनकर रह गए हैं, जहां से मरीजों को दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता है.
स्थिति केवल छोटे शहरों तक सीमित नहीं है. बड़े शहरों और प्रमुख राजमार्गों के आसपास भी कई ट्रॉमा सेंटर संसाधनों और विशेषज्ञ कर्मियों की कमी का सामना कर रहे हैं.
इसका मतलब यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के लिए केवल तेज रफ्तार या वाहनों की टक्कर ही जिम्मेदार नहीं हैं, कमजोर पड़ चुकी आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था भी एक बड़ा कारण है. देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे और आधुनिक सड़कें तेजी से बन रही हैं, लेकिन इन सड़कों पर जीवन बचाने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था को भी उतनी ही प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है.