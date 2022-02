Hijab Controversy: मुस्लिम देशों के संगठन को भारत का करारा जवाब, हिजाब पर जारी किया बयान

नई दिल्लीः कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बयान पर भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि देश के आंतरिक मामलों में बाहरी देशों की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक लोकाचार के अनुरूप ऐसे मसलों को हल किया जाता है.

हिजाब विवाद को लेकर OIC ने भारत से कहा था कि मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा, संरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने को कहा था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के खिलाफ अपने नापाक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए निहित स्वार्थों द्वारा OIC का ‘दुरुपयोग’ जारी है.

Our response to media queries regarding recent statement by General Secretariat of the OIC: https://t.co/jXZh7Axr5G pic.twitter.com/hqPyBJSZUA

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) February 15, 2022