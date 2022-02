हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा कदम, मामले को बड़ी बेंच भेजा गया

Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है. मामले में सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज बड़ा कदम उठाया है. हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. अब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी.

स्कूल-कॉलेज परिसरों में हिजाब विवाद को लेकर मामले की सुनवाई अब तक कर्नाटक हाई कोर्ट की एकल पीठ कर रही थी. बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी को इस विचार के साथ संदर्भित किया गया कि मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए.

Karnataka High Court's single bench of Justice Krishna Dixit refers petitions challenging the ban on hijab in colleges to a larger bench pic.twitter.com/jeTBuO3MET

— ANI (@ANI) February 9, 2022