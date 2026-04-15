Himachal Diwas 2026: रियासतों से खूबसूरत राज्य तक, जानें क्या है इस 'एप्पल स्टेट' का इतिहास

Himachal Diwas 2026: हिमाचल प्रदेश आज ( 15 अप्रैल 2026) अपना 79वां स्थापना दिवस मना रहा है. इस राज्य का गठन 15 अप्रैल 1948 को छोटी-छोटी रियायतें मिलाकर हुआ था. इतने सालों में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन आया है.
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Himachal Diwas: हिमाचल दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है. यह प्रदेश के गठन और उसके गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है. साल 1948 में 30 से अधिक पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन एक चीफ कमिश्नर प्रांत के रूप में किया गया. इन रियासतों में सुकेत, मंडी, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर और बघाट जैसी रियासतें प्रमुख थीं. यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने पहाड़ी क्षेत्रों को एक प्रशासनिक पहचान दी.
इतिहास की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का अतीत अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रहा है. वैदिक काल में यह क्षेत्र 'देवभूमि' के रूप में जाना जाता था. महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी यहां के कई स्थलों का उल्लेख मिलता है. प्राचीन काल में यह क्षेत्र अनेक छोटे-छोटे गणराज्यों और रियासतों में विभाजित था. बाद में मौर्य, गुप्त और कुषाण साम्राज्यों का भी यहां प्रभाव रहा. मध्यकाल में यह क्षेत्र ज्यादातर स्वतंत्र रियासतों के रूप में ही रहा, जहां स्थानीय राजाओं का शासन था.
ब्रिटिश काल में हिमाचल के कई हिस्से अंग्रेजों के अधीन आए, विशेषकर शिमला को उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया. साल 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की समर कैपिटल घोषित किया गया, जिससे इस क्षेत्र का प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व बढ़ गया. स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ. इसके बाद 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला. साल 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और शिमला जैसे क्षेत्र हिमाचल में शामिल किए गए. आखिरकार 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो इसके विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ.
तथ्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 55,673 वर्ग किलोमीटर है और यहां की जनसंख्या लगभग 75 लाख से ज्यादा है. साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत है, जो इसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करती है. यहां 12 जिले हैं और शिमला इसकी राजधानी है, जबकि धर्मशाला शीतकालीन राजधानी के रूप में विकसित हो चुकी है. हिमाचल को 'एप्पल स्टेट' भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के कुल सेब उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है. इसके अलावा यहां की लगभग 66 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो इसे पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है.
हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. मनाली, शिमला, धर्मशाला और स्पीति घाटी जैसे पर्यटन स्थल वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हैं. वहीं जलविद्युत उत्पादन में भी हिमाचल अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां देश की कुल जलविद्युत क्षमता का बड़ा हिस्सा मौजूद है. हालांकि, विकास के साथ-साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं. जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन, अनियोजित शहरीकरण और पर्यावरणीय असंतुलन जैसे मुद्दे गंभीर चिंता का विषय हैं. ऐसे में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है. हिमाचल दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक है. यह दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने इतिहास को समझें और भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें.
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