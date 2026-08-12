हिमाचल में तेल खरीदने पर लगेगा 'अनाथ-विधवा सेस', कभी देने पड़ते थे दाढ़ी-खिड़की जैसे अजीबोगरीब टैक्स

Bizarre Taxes in World: हिमाचल प्रदेश में गाड़ी चलाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ईंधन पर एक नया और अनोखा कदम उठाते हुए 'अनाथ और विधवा सेस' (Orphan and Widow Cess) लागू कर दिया है. 11 अगस्त की आधी रात से प्रभावी हुए इस फैसले के बाद प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त उपकर (सेस) वसूला जा रहा है.
इस नए फैसले के साथ ही हिमाचल में पेट्रोल की औसत कीमत 102.50 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है. एक ओर जहां इस फैसले से आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर इसने टैक्स और सेस (Cess) के बीच के अंतर और दुनिया भर में लगाए जाने वाले अजीबोगरीब टैक्सों पर एक नई बहस छेड़ दी है. आइए, इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर सेस का गणित क्या है, इसका असर क्या पड़ेगा, और आज तक दुनिया भर की सरकारों ने किस तरह के अनोखे टैक्स लागू किए हैं...
हिमाचल सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये फैसला हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-A के तहत लिया गया है. पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का यह सेस सीधे उपभोक्ताओं की जेब से वसूला जाएगा. ईंधन की इस मूल्य वृद्धि से आम वाहन चालकों की जेब पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. यदि कोई व्यक्ति 50 लीटर पेट्रोल भरवाता है, तो उसे इस नए सेस के कारण करीब 30 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे. वहीं, 40 लीटर की टंकी फुल कराने पर वाहन चालकों को 24 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे.
हिमाचल के अलग-अलग जिलों में स्थानीय करों और परिवहन लागत के कारण कीमतें पहले से ही भिन्न हैं. अब इनमें 60 पैसे का सेस जुड़ गया है:
1. कांगड़ा: 102.02 रुपये / लीटर
2. चंबा: 103.22 रुपये / लीटर
3. शिमला: 103.05 रुपये / लीटर
4. सोलन: 101.57 रुपये / लीटर
5. ऊना: 101.17 रुपये / लीटर
6. मंडी: 102.11 रुपये / लीटर
7. सिरमौर: 102.99 रुपये / लीटर
हिमाचल सरकार का कहना है कि इस सेस से मिलने वाले राजस्व का उपयोग राज्य के निराश्रित/अनाथ बच्चों, एकल नारियों और विधवाओं के पुनर्वास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन के लिए किया जाएगा. यद्यपि 60 पैसे की बढ़ोतरी देखने में छोटी लगती है, लेकिन दैनिक आधार पर व्यावसायिक वाहनों, टैक्सी चालकों और लंबी दूरी तय करने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए महीने का बजट थोड़ा बढ़ जाएगा.
अक्सर लोग 'टैक्स' और 'सेस' (उपकर) को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वित्तीय और कानूनी दृष्टिकोण से इनमें जमीन-आसमान का अंतर है. टैक्स जहां नागरिकों या कंपनियों की आय, बिक्री या लाभ पर लगने वाला एक सामान्य और स्थायी कर होता है, वहीं सेस किसी मुख्य टैक्स के ऊपर किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाला एक अस्थायी अतिरिक्त कर है, जिसे निर्धारित लक्ष्य पूरा होने पर हटाया जा सकता है.
उपयोग के मामले में भी दोनों में बड़ा फर्क है; सरकार टैक्स से प्राप्त राजस्व को सड़क, अस्पताल, रक्षा या वेतन जैसे किसी भी सामान्य सार्वजनिक कार्य में खर्च कर सकती है, जबकि सेस से इकट्ठा हुई राशि को केवल उसी विशिष्ट उद्देश्य पर खर्च करना अनिवार्य होता है जिसके लिए उसे लागू किया गया था. इसके अलावा, कर राजस्व के बंटवारे में भी भिन्नता है; संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए सामान्य टैक्स का एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाता है, जबकि सेस का पूरा पैसा वसूलने वाली सरकार (केंद्र या राज्य) अपने पास ही रखती है और इसे अन्य राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता.
1. एजुकेशन सेस (Education Cess): केवल शिक्षा के विकास के लिए
2. केरल फ्लड सेस (Kerala Flood Cess): 2018 की भीषण बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए लगाया गया 1% का विशेष सेस
3. हिमाचल का अनाथ व विधवा सेस: केवल सामाजिक कल्याण एवं आश्रितों की मदद के लिए
हिमाचल प्रदेश का 'अनाथ और विधवा सेस' एक सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित है. लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और दुनिया के अन्य देशों पर नजर डालें, तो सरकारों ने राजस्व जुटाने या सामाजिक बदलाव लाने के लिए ऐसे-ऐसे अनोखे और अजीब कर (Taxes) लगाए हैं, जिन्हें सुनकर आश्चर्य होता है. आइए जानते है दुनिया के कुछ अजीबोगरीब टैक्स के बारे में...
सन् 1698 में रूस के सम्राट जार पीटर द ग्रेट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास के सबसे अनोखे करों में अपना नाम दर्ज करा लिया. 'दाढ़ी टैक्स' (Beard Tax). यूरोप की अपनी लंबी यात्रा से लौटने के बाद जार पीटर रूस को एक आधुनिक और यूरोपीय देश बनाना चाहते थे. उस दौर में पश्चिमी यूरोप में क्लीन शेव (दाढ़ी विहीन) रहने का फैशन था, जबकि रूस में लंबी और घनी दाढ़ी रखना धार्मिक आस्था, पुरुषत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था.
रूस को पश्चिमी संस्कृति के ढर्रे पर ढालने के लिए पीटर द ग्रेट ने फरमान जारी किया कि सभी पुरुषों को दाढ़ी कटवानी होगी. जो पुरुष अपनी दाढ़ी रखना चाहते थे, उन पर एक भारी वार्षिक 'दाढ़ी टैक्स' लागू कर दिया गया. टैक्स चुकाने वाले व्यक्ति को प्रमाण के तौर पर तांबे या चांदी का एक 'दाढ़ी टोकन' (Beard Token) दिया जाता था, जिसे उन्हें हमेशा अपने पास रखना अनिवार्य था. इस टोकन पर रूसी भाषा में लिखा होता था 'दाढ़ी एक अनावश्यक बोझ है' और उस पर एक दाढ़ी वाले चेहरे की तस्वीर छपी होती थी.
टैक्स की दरें सामाजिक वर्ग के हिसाब से अलग-अलग थीं; अमीर व्यापारियों और रईसों के लिए यह दर बहुत अधिक थी, जबकि आम किसानों को शहर में प्रवेश करते समय हर बार एक छोटी राशि चुकानी पड़ती थी. यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक बदलाव लाना था, लेकिन इसने रूसी खजाने को भी समृद्ध किया. अंततः, 1772 में कैथरीन द ग्रेट के शासनकाल के दौरान इस कर को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया.
सन् 1696 में इंग्लैंड और वेल्स के राजा विलियम तृतीय ने एक अनोखा और अजीबोगरीब कर लागू किया, जिसे 'विंडो टैक्स' (Window Tax) यानी खिड़की कर कहा जाता था. उस जमाने में लोगों की वास्तविक आय या संपत्ति का सही-सही आकलन करना बेहद मुश्किल था. इसलिए सरकार ने अमीर और गरीब की पहचान करने का एक नया रास्ता निकाला- घर में मौजूद खिड़कियों की संख्या.
धारणा यह थी कि अमीर लोगों के मकान बड़े होते हैं, इसलिए उनमें खिड़कियां भी अधिक होंगी. जिस मकान में 10 से अधिक खिड़कियां होती थीं, उस पर अतिरिक्त कर वसूला जाता था.
लेकिन इसका जनजीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. टैक्स से बचने के लिए लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों को ईंटों और पत्थरों से चुनवाकर बंद करना शुरू कर दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि घर अंधेरे और हवा-विहीन कमरों में बदल गए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां और महामारियां फैलने लगीं. भारी जनविरोध और स्वास्थ्य संकट के बाद, अंततः 1851 में (लगभग 155 साल बाद) इस कर को समाप्त कर दिया गया.
जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने एक अनोखा और साहसिक कदम उठाया, जिसे आम भाषा में 'काउ फार्ट टैक्स' (Cow Fart Tax) या 'मवेशी उत्सर्जन कर' कहा जाता है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, गाय, भैंस और भेड़ जैसे जुगाली करने वाले मवेशी भोजन पचाते समय बड़ी मात्रा में मीथेन गैस (Methane Gas) छोड़ते हैं. यह मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की तुलना में वातावरण को गर्म करने में 28 गुना अधिक खतरनाक मानी जाती है. वैश्विक स्तर पर कृषि से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में मवेशियों की भूमिका बहुत बड़ी है.
इस टैक्स का मुख्य उद्देश्य किसानों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और जिम्मेदार पशुपालन के लिए प्रेरित करना है. इसके तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे मवेशियों के चारे में सुधार करें, विशेष प्रकार के पूरक आहार (जैसे समुद्री शैवाल) शामिल करें और ऐसे वैज्ञानिक उपाय अपनाएं जिससे जानवरों से मीथेन का उत्सर्जन कम से कम हो. यद्यपि किसानों के विरोध और आर्थिक चिंताओं के कारण न्यूजीलैंड ने इसे स्थगित किया.
इतिहास में जनसंख्या बढ़ाने और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारों द्वारा लगाया गया सबसे अनोखा और विवादित कर 'बैचलर टैक्स' (कुंवारा कर) था. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को विवाह करने और संतान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना था.
इस कर की शुरुआत प्राचीन रोम में अगस्तस कैसर के शासनकाल (ईसा पूर्व 18वीं सदी) के दौरान हुई थी. उस समय अविवाहित और बिना बच्चों वाले पुरुषों पर विशेष कर लगाया जाता था और उन्हें वसीयत में संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता था.
आधुनिक इतिहास में इसका सबसे प्रमुख उदाहरण 1941 का सोवियत संघ (USSR) है. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद घटी आबादी को नियंत्रित करने के लिए स्टालिन सरकार ने 20 से 50 वर्ष की आयु के अविवाहित या निःसंतान पुरुषों (तथा 20 से 45 वर्ष की निःसंतान विवाहित महिलाओं) पर उनकी आय का 6% 'बैचलर टैक्स' लागू किया था. यह कर सोवियत संघ के विघटन (1991) तक लागू रहा.
सन 1784 से 1811 के बीच ब्रिटेन की सरकार ने पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपियों पर एक विशेष कर लागू किया, जिसे 'हैट टैक्स' (Hat Tax) के नाम से जाना जाता है. उस दौर में ब्रिटेन सरकार को राजस्व की भारी आवश्यकता थी, इसलिए उसने अमीरों पर टैक्स लगाने का एक अनूठा तरीका खोजा. धारणा यह थी कि अमीर लोग महंगी और कई तरह की टोपियां पहनते हैं, जबकि गरीब लोग या तो सस्ती टोपियां पहनते हैं या बिल्कुल नहीं पहनते.
टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए टोपी बनाने वालों को बेची जाने वाली प्रत्येक टोपी के अंदर एक विशेष स्टाम्प लगाना अनिवार्य था. इसके लिए विक्रेताओं को लाइसेंस लेना पड़ता था. इस कानून को इतना सख्त बनाया गया था कि फर्जी स्टाम्प लगाने या टैक्स की चोरी करने वाले दुकानदारों के लिए फांसी तक की सजा का कड़ा प्रावधान था. आखिरकार, जटिलताओं और विवादों के कारण 1811 में इस कर को समाप्त कर दिया गया.
अमेरिका के अर्कांसस (Arkansas) राज्य में 1 जुलाई 2005 को एक अनोखा कर कानून लागू किया गया, जिसे आम बोलचाल में 'टैटू टैक्स' (Tattoo Tax) कहा जाता है. इसके तहत राज्य में शरीर पर टैटू बनवाने, बॉडी पियर्सिंग (शरीर के अंगों को छिदवाने) कराने और इलेक्ट्रोलाइसिस (बालों को स्थायी रूप से हटाने के उपचार) जैसी सेवाओं पर 6% का विशेष सेल्स टैक्स लागू किया गया है.
इस कर को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य सौंदर्य सेवाओं और टैटू उद्योग से अतिरिक्त राजस्व (Revenue) जुटाना था, क्योंकि उस दौर में युवाओं और आम जनता के बीच बॉडी आर्ट का क्रेज तेजी से बढ़ रहा था. टैटू पार्लर के मालिकों को इस 6% टैक्स को सीधे ग्राहकों के बिल में जोड़कर सरकार के पास जमा कराना होता है. शुरुआत में टैटू कलाकारों और प्रशंसकों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अर्कांसस का यह टैटू टैक्स आज भी प्रभावी है और अमेरिकी राज्य सरकारों की कर नीति का एक दिलचस्प उदाहरण बना हुआ है.
हिमाचल प्रदेश सरकार का 'अनाथ और विधवा सेस' भले ही दुनिया के इन ऐतिहासिक और अजीब करों जैसा विचित्र न हो, लेकिन यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि सरकारें सामाजिक प्राथमिकताओं और विशिष्ट बजट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार सेस का सहारा लेती हैं. जहां एक ओर इस सेस से एकत्र होने वाली राशि राज्य के सबसे वंचित वर्गों अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की सहायता में काम आएगी, वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में ईंधन पर अतिरिक्त बोझ से आम नागरिकों को अपने मासिक बजट में सामंजस्य बिठाना होगा. अब देखना यह है कि यह सेस अपने निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में कितना प्रभावी सिद्ध होता है.