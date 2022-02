हिमाचल प्रदेश : फैक्ट्री में विस्फोट से 7 लोगों की मौत और 12 घायल, बनाए जाते थे पटाखे

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक फैक्ट्री में विस्फोट होने से मंगलवार को सात लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य झुलस गए हैं. एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे. इस घटना से राज्य में हड़कंप मच गया. अभी इस बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे.

एजेंसी की खबर के अनुसार, ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि यह घटना ऊना जिले के बाथू औद्योगिक क्षेत्र में हुई. इस औद्योगिक क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें दर्जनों लोग काम करते थे. इसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग देश के अलग-अलग शहरों से आए थे.

राघव शर्मा ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक मारे गए ज्यादातर लोग और घायल प्रवासी मजदूर हैं. हालांकि सभी की पहचान नहीं हो पाई है कि क्योंकि मृतकों के शव पहचान में ही नहीं आ रहे हैं. वहीं घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया जहां कइयों की हालत गंभीर है.

Himachal Pradesh | At least six workers charred to death in a blast at a factory in Bathu industrial area of Una. Around 12 suffered burn injuries and brought to a hospital in Una. Fire department personnel and officials present at the spot. Details awaited.

— ANI (@ANI) February 22, 2022