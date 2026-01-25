Advertisement
Hindi Newsदेश685 सड़कें बंद, 100% होटल बुक... भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे

685 सड़कें बंद, 100% होटल बुक... भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी के कारण 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे हजारों पर्यटक फंसे रहे. जानकारी के अनुसार, राज्य में ज्यादातर होटल पूरी तरह भरे हुए हैं और राज्यभर में 685 सड़कें बंद पड़ी हैं. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों के लिए भारी बारिश, बर्फबारी, कोहरे और शीत लहर की चेतावनी जारी की है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:52 AM IST
Snow Fall: हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल मनाली में भारी बर्फबारी के चलते स्थिति गंभीर हो गई है. जानकारी के अनुसार, कुल्लू में कोठी और मनाली के बीच एक सड़क पर करीब 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जो 24 घंटे बाद भी पूरी तरह साफ नहीं हो सका. जाम में हजारों पर्यटक अपने वाहनों में फंसे रहे, जिससे यातायात ठप हो गया. लगभग तीन महीने के सूखे के बाद मौसम की पहली बर्फबारी ने जिले में लोगों की भीड़ को और बढ़ा दिया. मनाली के होटलों में 100 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है, जिसके कारण कई पर्यटक अब कुल्लू की ओर रुख कर रहे हैं.

राज्यभर में खराब मौसम के कारण 685 सड़कें अवरुद्ध हैं. इनमें सबसे अधिक 292 सड़कें लाहौल-स्पीति में बंद हैं. इसके अलावा चंबा में 132, मंडी में 126, कुल्लू में 79, सिरमौर में 29, किन्नौर में 20, कांगड़ा में चार, ऊना में दो और सोलन में एक सड़क अवरुद्ध बताई गई है. अधिकारियों के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के मद्देनजर राज्य सरकार ने राज्यव्यापी चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने 26 से 28 जनवरी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. 

ये भी पढ़ें: कश्मीर में साल की पहली बर्फबारी, बच्चों की मस्ती से गुलजार हुई पूरी घाटी; देखें तस्वीरें

इस बीच बता दें कि शिमला से करीब 10 किलोमीटर दूर धल्ली से आगे हिंदुस्तान-तिब्बत सड़क पर भारी बर्फ जमने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि किन्नौर जिला पूरी तरह कट गया है, जबकि शिमला जिले के नारकंडा, जुब्बल, कोटखाई, कुमारसैन, खड़ापत्थर, रोहड़ू और चोपाल जैसे क्षेत्र भी भारी बर्फबारी के कारण संपर्क से बाहर हैं.

IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, भूमध्यसागर-कैस्पियन सागर क्षेत्र से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र से गुजरते हुए रविवार तक सक्रिय रहेगा. इसके चलते और बारिश तथा बर्फबारी की संभावना है. वहीं, कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के लिए घने कोहरे और शीत लहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

