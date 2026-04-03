तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल, क्यों की गई मांग?

Himachal Pradesh Assembly: अक्सर देखा जाता है कि नेता फायदे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए दल-बदल कर लेते हैं. कुछ विधायकों को अयोग्य भी ठहरा दिया जाता है. हिमाचल प्रदेश में इसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिल पास किया गया है. जिसमें एंटी-डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पेंशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. इस बिल का असर किन विधायकों पर पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार के साथ.

पूरा मामला साल 2024 से जुड़ा हुआ है. यहां पर स्पीकर .कुलदीप सिंह पठानिया ने छह MLA को अयोग्य घोषित किया था. ये छह विधायक फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की बजाय BJP उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोट कर गए थे. जिसके बाद इन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया. इसमें पहली बार चुने गए विधायक चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो भी आते हैं.

यह बिल पहली बार चुने गए दो MLA, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो को पेंशन से वंचित करेगा. रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, असेंबली उपचुनाव हार गए थे. ऐसे में वो 14वीं असेंबली टर्म के लिए पेंशन के हकदार नहीं होंगे. वहीं

सुधीर शर्मा और इंदर दत्त लखनपाल, दोबारा चुने गए थे, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स अलाउंस एंड पेंशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया.उन्होंने बिल का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि उन सभी चुने हुए मेंबर्स के लिए लाया गया है जिन्होंने लोगों के मैंडेट को नहीं माना. वहीं इसपर BJP मेंबर्स ने आरोप लगाया कि ये बिल पॉलिटिकल बदले की भावना से लाया गया है.

BJP MLA रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि बिल का मकसद पॉलिटिकल बदला लेना है और यह कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा. शर्मा ने कहा कि सरकार का एकमात्र इरादा सिर्फ चार MLAs की पेंशन बंद करना है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल सदन की गरिमा को कम करता है और छोटी सोच का दिखाता है.

BJP की आलोचना करते हुए सुक्खू ने कहा कि राज्य के 75 लाख लोगों ने 2024 में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों को देखा है. अमेंडमेंट बिल मौजूदा लेजिस्लेटिव असेंबली से जुड़ा है और असेंबली का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद ही लागू होगा.