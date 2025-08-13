उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल, मचा हाहाकार

Himachal Pradesh Weather: उत्तराखंड के उत्तरकाशी का दर्द अब भी लोगों की आंखों में नाच रहा है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. बता दें कि शिमला में बादल फट गया है. जिसकी वजह से हाहाकार मचा है.

कहां फटा बादल?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रामपुर उपमंडल के नंती में बादल फटा है. बादल फटने की वजह से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई है. जिससे लोग काफी ज्यादा चिंतित हो गए हैं वहीं एसडीएम का कहना है कि अभी तक कोई जनहानि और संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. हालांकि बादल फटने से बाढ़ आई और गानवी में दो पुल बह गए हैं और बादल के साथ आए मलबे से गानवी पुलिस चौकी भी दफन हो गई है. कई दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई है. पुल टूटने की वजह से गांव का आवागमन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है.

अधिकारी पानी के बहाव के तेज होने का भी अनुमान लगा रहे हैं ऐसे में वहां पर रहने वाले निवासियों को भी सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी या नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है. ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो.

कुछ दिन पहले भी यहां फटा था बादल

कुछ दिन पहले भी शिमला ज़िले के रामपुर उपमंडल के शांदल क्षेत्र में बादल फट गया था. बादल फटने से स्लेटी खड्ड और नोगली खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ गया था. इसे लेकर स्थानीय निवासियों ने बताया था कि रात के समय आई तेज बारिश के चलते शांदल में स्लेटी खड्ड में बाढ़ आ गई थी और पानी का बहाव इतना तेज था कि निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा. वहीं, तकलेच बाजार के बीचोंबीच बहने वाले नोगली नाले में भी जलस्तर तेजी से बढ़ा था जिसे देखकर लोग भयभीत हो गए थे.