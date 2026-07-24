/हिमाचल प्रदेश में भीषण हादसा, चलती गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 की मौत; मलबे में दबी टाटा सूमो

Himachal Pradesh Road Accident: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शुक्रवार ( 24 जुलाई 2026) को बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान गई. यह घटना उदयपुर थाना क्षेत्र में हुई, जब एक टाटा सूमो गाड़ी बॉर्डर रोड्ड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की मुख्य सड़क पर कढूनाला-राहौली के पास पहाड़ी से अचानक टूटकर गिरी एक भारी चट्टान की चपेट में आ गया.
इस हादसे में गाड़ी में सवार 13 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं. घायलों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. बता दें कि पहाड़ी के धंसने से अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था. वहीं गाड़ी मलबे में दबी है.
हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में आज शुक्रवार ( 24 जुलाई 2026) को दोपहर में उदयपुर-किलाड़ सड़क पर कडू नाला के पास एक चलती गाड़ी पर लैंडस्लाइड हो गया. इसकी चपेट में टाटा सूमो टैक्सी (HP-01M-2210) आ गई. गाड़ी में सवार 15 लोगों में से 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित बचाया गया. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग पांगी इलाके के रहने वाले हैं और कुल्लू से पांगी लौट रहे थे कि इस दौरान कडू नाला के पास पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गाड़ी गिर गई. इससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई.
घटना को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,'पांगी और लाहौल-स्पीति जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कड़ू नाला में एक टाटा सूमो गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौके पर ही मौत और 2 लोगों के घायल होने का समाचार सुनकर मन बेहद व्यथित है. अपने प्रियजन को खोने का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता.'
पाँगी और लाहौल-स्पीति जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कड़ू नाला में एक टाटा सूमो गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौके पर ही मृत्यु और दो लोगों के घायल होने का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है। अपने प्रियजन को खोने का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
इस कठिन घड़ी में मेरी… pic.twitter.com/Sb6EDf20qr
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) July 24, 2026
CM ने आगे कहा,' इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत जनों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिजन को इस असहनीय पीड़ा को सहने का संबल और शक्ति प्रदान करें. घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त लाहौल-स्पीति से बात कर दोनों घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं. उपायुक्त और घटनास्थल पर पहुंच रही हैं. ईश्वर से घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. ॐ शांति.'
हदासे को लेकर पांगी के कार्यकारी आवासीय आयुक्त और SDM अमनदीप सिंह भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए. वहीं, प्रशासन और बचाव दल मौके पर मलबा हटाकर गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. प्रशासन ने भी आम जनता से किसी भी तरह की अफवाहों को फैलाने और उन पर विश्वास न करने की अपील की है.