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हिमाचल प्रदेश में भीषण हादसा, चलती गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 की मौत; मलबे में दबी टाटा सूमो

Boulder Fell On Vehicle In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में एक गाड़ी के ऊपर चट्टान टूटकर गिर गई. इसके चलते इसमें सवार 13 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हुए. घटना लाहौल स्पीति की बताई जा रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 24, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:47 PM IST
हिमाचल प्रदेश में भीषण हादसा, चलती गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 की मौत; मलबे में दबी टाटा सूमो

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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