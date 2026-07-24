/हिमाचल प्रदेश में भीषण हादसा, चलती गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 की मौत; मलबे में दबी टाटा सूमो

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में आज शुक्रवार ( 24 जुलाई 2026) को दोपहर में उदयपुर-किलाड़ सड़क पर कडू नाला के पास एक चलती गाड़ी पर लैंडस्लाइड हो गया. इसकी चपेट में टाटा सूमो टैक्सी (HP-01M-2210) आ गई. गाड़ी में सवार 15 लोगों में से 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित बचाया गया. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग पांगी इलाके के रहने वाले हैं और कुल्लू से पांगी लौट रहे थे कि इस दौरान कडू नाला के पास पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गाड़ी गिर गई. इससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई.