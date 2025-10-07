Advertisement
trendingNow12952014
Hindi Newsदेश

हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत

Himachal Pradesh Bus Accident: हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि बिलासपुर जिला के बरठी में आज शाम प्राइवेट बस पर पहाड़ गिर गया जिसकी वजह से करीब 15 लोगों की जान चली गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 07, 2025, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत

Bilaspur Accident: हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि  बिलासपुर जिला के बरठी में आज शाम प्राइवेट बस पर पहाड़ गिर गया जिसकी वजह से करीब 15 लोगों की जान चली गई है, बस भूस्खलन के मलबे में दबी है. हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुट गया है. 

 

हादसे को लेकर अधिकारियों ने कहा कि मलबे से एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है और अन्य फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है. हालांकि ये नहीं बताया गया है कि हादसे के समय कितने लोग बस में सवार थे. इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें जेसीबी जेसीबी मशीन मलबा हटाती हुई दिखाई दे रही है. जबकि कई लोग फंसे हुए यात्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. मलबे की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Bilaspur accident

Trending news

हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'