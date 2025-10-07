हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत

Bilaspur Accident: हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि बिलासपुर जिला के बरठी में आज शाम प्राइवेट बस पर पहाड़ गिर गया जिसकी वजह से करीब 15 लोगों की जान चली गई है, बस भूस्खलन के मलबे में दबी है. हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में जुट गया है.

pic.twitter.com/Xm5CMSIFfy — DD News (@DDNewslive) October 7, 2025

हादसे को लेकर अधिकारियों ने कहा कि मलबे से एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है और अन्य फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है. हालांकि ये नहीं बताया गया है कि हादसे के समय कितने लोग बस में सवार थे. इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें जेसीबी जेसीबी मशीन मलबा हटाती हुई दिखाई दे रही है. जबकि कई लोग फंसे हुए यात्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. मलबे की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.