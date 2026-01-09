Advertisement
trendingNow13068874
Hindi Newsदेशहिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत और कई घायल

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत और कई घायल

Himachal Pradesh Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जिले के हरिपुरधार में एक निजी बस खाई में गिर गई, इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिमाचल प्रदेश में बस हादसा
हिमाचल प्रदेश में बस हादसा

Himachal Pradesh Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जिले के हरिपुरधार में एक निजी बस खाई में गिर गई इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि इस बस में करीब 35 लोग सवार थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ लोग बस की छत पर भी सवार थे. आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है. इस हादसे में कई लोगों के गंभीर रूस से घायल होने की भी खबर है. घायलों को बस से निकाला जा रहा है. ये निजी बस किपवी से शिमला जा रही थी. 

इस हादसे को लेकर एसपी सिरमौर निश्चिंत नेगी ने बताया कि ये हादसा जिले में हरिपुरधार में हुआ है. ये निजी बस कुपवी से शिमला जा रही थी. एसपी ने बताया कि बस अनियंत्रित होकर सड़के से निचे गिर गई, इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है. इस दौरान उन्होंने आशंका जताई की मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है. राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है. इस हादसे में कई लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस और बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे हैं.  

हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख 

Add Zee News as a Preferred Source

इस हादसे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ने लिखा कि सिरमौर जिले के हरिपुरधार के पास हुए अत्यंत दुखद बस हादसे की सूचना से मन व्यथित और पीड़ा से भर गया है. सीएम ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है. सीएम ने कहा कि जिला प्रशासन को मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता देने और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों को सहायता मिल सके. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत की आत्माओं को शांति मिले, परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति मिले और सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो. हम सभी इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं.

यह भी पढ़ें:  न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, देशभर में हो रही चर्चा

यह भी पढ़ें: असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

TAGS

Himachal PradeshBus accident

Trending news

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
Rahul Gandhi
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
Assam elections
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप