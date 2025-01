इंजेक्शन के लिए पैसे जुटाती रही बेटी, कैंसर पेशेंट पिता की सांसें उखड़ गईं! घिर गई कांग्रेस सरकार

हिमाचल प्रदेश की एक बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. इस वीडियो में जाह्नवी शर्मा ने कैंसर पेशेंट अपने पिता की मौत के मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा, 'मैं 21 साल की हूं. मेरे पापा एक साल से कैंसर पेशेंट थे. उनका इलाज IGMC शिमला से हो रहा था. हमें 11 नवंबर को बुलाया गया था कीमोथेरेपी के लिए. हम लोग जब गए तो बोला गया कि आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो उपलब्ध नहीं है. हिमकेयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है.'

कार्ड था लेकिन...

इस वीडियो के बाद कांग्रेस सरकार की 'हिमकेयर योजना' सवालों के घेरे में है. इस योजना के तहत जहां लोगों को 5 लाख लाख रुपये का इलाज मिलना चाहिए, वहां महज 50 हजार रुपये का इंजेक्शन नहीं मिलने से कैंसर से जूझ रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई है. विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा मांगा है.

मृतक की बेटी जाह्नवी शर्मा ने वीडियो संदेश में बताया कि अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए इंजेक्शन की जरूरत थी, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये थी. मृतक की बेटी ने कहा कि उनके पास हिमकेयर कार्ड था लेकिन, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि कार्ड में पैसे नहीं हैं और इसलिए इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं. अस्पताल ने कहा कि आप अपने पैसे से इंजेक्शन खरीद लीजिए, लेक‍िन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे. हालांकि, जैसे-तैसे हमने पैसे जुटाने शुरू किए और जब तक पैसे का इंतजाम हुआ, मेरे पापा गुजर गए.

Shimla, Himachal Pradesh: A cancer patient died at IGMC Shimla due to lack of injection under Himcare. Daughter seeks justice through social media

