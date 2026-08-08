/हिमाचल के चंबा में भयानक सड़क हादसा, 7 की मौत, कई घायलों की हालत गंभीर

Himachal Pradesh accident: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह इलाके में एक भीषण सड़क दुर्घटना घट गई. इस दर्दनाक रोड एक्सीडेंट में बैरागढ़ से चंबा रूट पर जा रही एक प्राइवेट पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. घायलों का इलाज जारी है. डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है.
हादसे की खबर मिलते ही आस-पास के लोग मदद के लिए पहुंचे. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इसी दुर्घटना में घायल हुए 11 लोगों में 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के समय बस में करीब 18 लोग सवार थे. स्थानीय लोगों ने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आईं. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है.
मौके पर राहत एवं बचाव अभियान जारी है तथा दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने का प्रयास किया जा रहा है. मलबे के नीचे कुछ और यात्रियों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.
हिमाचल प्रदेश के चंबा में घटी एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत की खबर है. यह निजी बस शनिवार सुबह बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी. pic.twitter.com/xvNJXrtK6I
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) August 8, 2026
हादसे का शिकार हुई बस 'शर्मा ट्रैवलर्स' की बताई जा रही है. ये शनिवार सुबह 6:30 बजे बैरागढ़ से चंबा रवाना हुई थी. यात्रा शुरू होने के लगभग 3 किलोमीटर बाद, देवीकोठी के समीप चालुज मोड़ पर चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया. बस सड़क से नीचे गिरते हुए दूसरी सड़क पर जा पहुंची. हादसे के समय बस में करीब 18 लोग सवार थे. ग्रामीणों की मशक्कत से बस के मलबे से घायलों को बाहर निकालकर फौरन इलाज के लिए सरकारी सिविल अस्पताल भेजा गया.
यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब लगातार बारिश के कारण राज्य में भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं. अलग-अलग जिला प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. बीते कुछ समय में पहाड़ी इलाकों में हुए ऐसे हादसों की संख्या में इजाफा हुआ है.
इससे पहले हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में 24 जुलाई को हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। यह हादसा उदयपुर थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब एक टाटा सूमो वाहन सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की मुख्य सड़क पर कढूनाला-राहौली के पास पहाड़ी से अचानक गिरी भारी चट्टान की चपेट में आ गया। जिसके चलते वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए थे.