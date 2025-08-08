हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक भीषण सड़क दुर्घटना देखने को मिली है. यहां एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसके चलते इसमें सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
Trending Photos
Chamba road Accident: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश का कहर जारी है. इससे कई लोगों की जान खतरे में आई है. वहीं इस बीच प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना भी सामने आई है. यहां के चंबा जिले में एक गाड़ी खाई में गिर गई. इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.
खाई में गिरी कार
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार 7 अगस्त 2025 की रात एक कार के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है. यह कार चंबा जिले के तीसा इलाके में चनवास से होकर गुजर रही थी. इसी दौरान वह करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई. जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे. गाड़ी तीसा के भंजराडू से चिनवास शाहवा मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. तुरंत पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी गई.
ये भी पढ़ें- पीएम मोदी की सुरक्षा में पहली बार तैनात हुई महिला अफसर, कौन हैं SPG अफसर अदासो कपेसा?
दुर्घटना का कारण
रेस्क्यू टीम ने मौके पर घटनास्थल पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती आशंका है कि दुर्घटना का कारण सड़क पर फिसलन या वाहन की तकनीकी खराबी हो सकती है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर सतर्कता बरतने की अपील की है. फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है.
ये भी पढ़ें- 'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार, चुनाव को लेकर लगाया बड़ा आरोप
मुख्यमंत्री ने जताया दुख
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' चंबा जिला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य व संबल प्रदान करें.'
चंबा ज़िला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद एवं पीड़ादायक है।
शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख की घड़ी में धैर्य एवं…
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 8, 2025
वहीं भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा,' चंबा जिला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है. पीड़ित परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति तथा परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे.' ( इनपुट-IANS)
F&Q
चंबा में हादसे की वजह क्या थी?
शुरुआती जांच में पता चलता है कि दुर्घटना का कारण सड़क पर फिसलन या वाहन की तकनीकी खराबी हो सकती है.
हादसे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर दुख जताया है और पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.