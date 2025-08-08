 हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
Advertisement
trendingNow12872102
Hindi Newsदेश

हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक भीषण सड़क दुर्घटना देखने को मिली है. यहां एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसके चलते इसमें सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख

Chamba road Accident: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश का कहर जारी है. इससे कई लोगों की जान खतरे में आई है. वहीं इस बीच प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना भी सामने आई है. यहां के चंबा जिले में एक गाड़ी खाई में गिर गई. इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में गिरी है. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. 

खाई में गिरी कार 
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार 7 अगस्त 2025 की रात एक कार के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है. यह कार चंबा जिले के तीसा इलाके में चनवास से होकर गुजर रही थी. इसी दौरान वह करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई. जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे. गाड़ी तीसा के भंजराडू से चिनवास शाहवा मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. तुरंत पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी गई.  

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी की सुरक्षा में पहली बार तैनात हुई महिला अफसर, कौन हैं SPG अफसर अदासो कपेसा?

दुर्घटना का कारण
रेस्क्यू टीम ने मौके पर घटनास्थल पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती आशंका है कि दुर्घटना का कारण सड़क पर फिसलन या वाहन की तकनीकी खराबी हो सकती है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर सतर्कता बरतने की अपील की है. फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है.  

ये भी पढ़ें- 'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार, चुनाव को लेकर लगाया बड़ा आरोप

 मुख्यमंत्री ने जताया दुख
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' चंबा जिला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य व संबल प्रदान करें.'

वहीं भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा,' चंबा जिला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है. पीड़ित परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति तथा परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे.'  ( इनपुट-IANS) 

F&Q  

चंबा में हादसे की वजह क्या थी? 
शुरुआती जांच में पता चलता है कि दुर्घटना का कारण सड़क पर फिसलन या वाहन की तकनीकी खराबी हो सकती है.

हादसे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर दुख जताया है और पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ज़ी न्यूज़ डेस्क

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.

 

...और पढ़ें

TAGS

road safety

Trending news

राहुल गांधी के पास पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
;