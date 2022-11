Video: हाईवे पर खराब हुई बस को धक्का मारते दिखे अनुराग ठाकुर, ट्रैफिक में फंस गया था मंत्री का काफिला

Anurag Thakur Video: हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है. वोटिंग से पहले सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जमकर प्रचार कर रही है. हिमाचल के नेता और केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी को फिर से विजयी बनाने के लिए राज्य में डेरा डाले हुए हैं. वह सूबे के अलग-अलग इलाकों में जाकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं. इस बीच, उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक बस को धक्का मारते दिखे.

दरअसल, हिमाचल के बिलासपुर के हाईवे पर एक बस खराब हो गई थी, जिसके कारण वहां पर ट्रैफिक जाम लग गया था. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का काफिला भी इसी जाम में फंस गया था. बस को हटाने के लिए अनुराग ठाकुर अपनी गाड़ी से उतरे और लोगों की मदद करते हुए उसे धक्का दिए.

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur was seen pushing a bus that broke down in the middle of a highway causing a traffic jam in Himachal's Bilaspur.

The Minister's convoy was also stuck in traffic pic.twitter.com/2EPNLKGSJb

— ANI (@ANI) November 8, 2022