/300 यूनिट फ्री बिजली तो दूर, अब आएगा दोगुना बिल! सुक्खू सरकार ने लागू किया यह नया चार्ज, 28 लाख जनता की जेब पर सीधे डाका!

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हिमाचल प्रदेश में बिजली बिल को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. राज्य सरकार की ओर से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की व्यवस्था लागू है, लेकिन हाल ही में बिजली बिलों में जुड़े एक नए शुल्क ने कई उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर भी लोग अपने बिजली बिल साझा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि फ्यूल चार्ज जुड़ने से उन्हें पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ रहा है.
न्यूज18 की खबर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) द्वारा 30 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, बिजली उपभोक्ताओं से ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार (Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge - FPPAS) वसूला जा रहा है. यह शुल्क बिजली उत्पादन और खरीद पर आने वाली अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए लगाया जाता है. जून में जारी हुए कई बिजली बिलों में यह फ्यूल चार्ज शामिल दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कुल बिल राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
सोशल मीडिया पर लोगों ने हिमाचल प्रदेश में बिजली के नए शुल्क को दिखाते हुए वीडियो साझा किए हैं. जिसमें वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस बिल पर सवाल पूछते हुए इसे शेयर करने की अपील कर रहे हैं.
फ्यूल चार्ज बिजली की खपत के अनुसार लगाया जा रहा है. लगभग 100 यूनिट बिजली खपत पर करीब 33 रुपये अतिरिक्त फ्यूल चार्ज लग सकता है. 200 यूनिट खपत पर यह राशि करीब 67 रुपये तक पहुंच सकती है. 300 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को लगभग 100 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है. खपत बढ़ने के साथ यह शुल्क भी बढ़ता जाता है. इसका प्रभाव विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.
राज्य सरकार की ओर से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं. यदि किसी उपभोक्ता की औसत दैनिक खपत निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो उसे कुछ परिस्थितियों में बिल का भुगतान करना पड़ सकता है. इसके अलावा, बिजली बिल में केवल ऊर्जा शुल्क ही नहीं बल्कि अन्य शुल्क, अधिभार और सेस भी शामिल हो सकते हैं, जिसके कारण कुल देय राशि बढ़ सकती है. बिजली उपभोक्ता पहले से ही विभिन्न प्रकार के करों, उपकरों और शुल्कों का भुगतान कर रहे हैं. इनमें कुछ श्रेणियों पर लागू सेस और अन्य नियामकीय शुल्क भी शामिल हैं. वहीं, बिजली सब्सिडी से जुड़े नियमों में पिछले वर्षों के दौरान कई बदलाव हुए हैं, जिनका असर उपभोक्ताओं के अंतिम बिल पर पड़ता है.
फ्यूल एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार कोई स्थायी बिजली दर नहीं होता, बल्कि बिजली उत्पादन और खरीद लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर नियामकीय प्रक्रिया के तहत लगाया जाता है. ऐसे शुल्कों को संबंधित नियमों और नियामक आयोग की मंजूरी के अनुसार लागू किया जाता है. हिमाचल प्रदेश में हाल ही में लागू फ्यूल चार्ज के कारण कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. हालांकि, अंतिम प्रभाव उपभोक्ता की बिजली खपत, लागू सब्सिडी और अन्य शुल्कों पर निर्भर करता है. यदि किसी उपभोक्ता को अपने बिल में शामिल शुल्कों को लेकर संदेह है, तो वह संबंधित बिजली बोर्ड के कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है.