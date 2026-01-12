Advertisement
trendingNow13072167
Hindi Newsदेशअब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ, क्यों उठाया गया यह कदम?

अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ, क्यों उठाया गया यह कदम?

Sissu Himachal Pradesh Tourism: हिमाचल प्रदेश का फेमस टूरिस्ट स्पॉट सिसू कुछ समय के लिए बंद होने जा रहा है. इसको लेकर ग्राम पंचायत की ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया है.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 12, 2026, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ, क्यों उठाया गया यह कदम?

Sissu Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिति जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिसू कुछ दिनों तक पर्यटकों के लिए बंद होने जा रहा है. इसको लेकर ग्राम पंचायत सीसू की ओर से फैसला लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 20 जनवरी 2026 -28 फरवरी 2026 तक इस इलाके में सभी टूरिस्ट प्लेस बंद रहेंगे. यहां न तो कोई पर्यटक एंट्री लेगा और न ही किसी तरह के शोर-शराबे वाली एक्टिविटी को परमिशन दी जाएगी. सवाल ये है कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया है?  

क्यों बंद हुआ पर्यटन?

पंचायत के मुताबिक सिसू में इस अवधि के दौरान देवी-देवताओं की विशेष पूजा-अर्चना, पारंपरिक अनुष्ठान और तपस्या की जाती है. इस पूरी अवधि में वातावरण को शांत रखना परंपरा का हिस्सा माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत ने 20 जनवरी 2026 -28 फरवरी 2026 तक सीसू में पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है. इसको लेकर ग्राम पंचायत सीसू की ओर से SDM केलांग और SP लाहौल-स्पीति को ज्ञापन भी सौंपा गया है. पंचायत की मांग है कि इस अवधि में सीसू मैदान और आसपास के इलाकों की तरफ की भी तरह के वाहनों की आवाजाही न हो क्योंकि पर्यटकों की भीड़ से अशांति होती है, जिससे धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा आती है. 

ये भी पढ़ें- अंतरिक्ष में फेल हुआ ISRO का PSLV C62 मिशन, अब कौन उठाएगा 16 सेटेलाइट के नुकसान का खर्च?  

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्यों लोकप्रिय है सिसू? 

बता दें कि सिसू जिला लाहौल-स्पीति के सबसे फेमस टूरिस्ट में से एक है. यहां आने वाले पर्यटक बर्फीले नजारे, सीसू झील और आइस स्केटिंग, स्नोबॉल और स्नो स्कूटर जैसे कई विटर एक्टिविटी का मजा लेते हैं. इन दिनों टेंपरेचर के माइनस तक पहुंचने के कारण सिसू झील पूरी तरह से जम गई है. ऐसे में यहां कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है. सिसू अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ऐसे में यहां पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. भले ही सिसू में पर्यटन गतिविधि बंद है, लेकिन अटल टनल से केलांग, उदयपुर और कोकसर की तरफ वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी. 

ये भी पढ़ें- ' मैं मुंबई आऊंगा, पैर काटकर दिखाओ...,'  राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती  

 

स्थानीय लोगों ने दिया समर्थन 

पंचायत के इस फैसले पर प्रशासन ने भी सहयोग देने का भरोसा जताया है ताकि बिना किसी परेशानी के देवी-देवताओं की पूजा-तपस्या पूरी हो सके. स्थानीय लोगों के मुताबिक जनवरी के महीने में लाहौल घाटी में हालडा, लोसर और पूना समेत कई धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता है. इद दौरान लोग अपनी इच्छा से ही यहां शांति बनाए रखते हैं और किसी भी तरह का शोर-शराबा नहीं करते हैं. लोगों का कहना है कि पर्यटन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं उससे अधिक जरूरी हैं. इससे स्थानीय संस्कृति का भी संरक्षण होता है. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Himachal Pradesh

Trending news

अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
Ajit Pawar
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
Merchant Navy
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला