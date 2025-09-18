'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई...', हिमाचल में बाढ़ प्रभावितों के आगे कंगना ने रोया दुखड़ा, वीडियो वायरल

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर देखा जा रहा है. बारिश-बाढ़ से पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं, लोगों का रहन-सहन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है. इसी बीच मंडी सांसद कंगना रनौत ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों से मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में हुए नुकसान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कल मेरे रेस्टोरेंट की बिक्री केवल 50 रुपये हुई और मैं 15 लाख रुपये वेतन देती हूं, कृपया मेरा दर्द भी समझें मैं भी हिमाचली हूं और यहीं की निवासी हूं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

ये भाजपा सांसद कंगना रनौत हैं कैसे कैसे लोगों को सांसद बना देते ह़ैं लोग pic.twitter.com/AJO5Z28eO3 — Nigar Parveen (@NigarNawab) September 18, 2025

प्रभावित हुआ रेस्टोरेंट

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उनके निर्वाचन क्षेत्र के दर्जनों परिवार भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के बाद के हालात से जूझ रहे हैं, जिसने पहाड़ी राज्य के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है. इस साल की शुरुआत में मनाली स्थित अपने रेस्टोरेंट द माउंटेन स्टोरी की शुरुआत करने वाली कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर इसे एक ऐसे रेस्टोरेंट के रूप में प्रचारित किया था जहां असली हिमाचली व्यंजन परोसे जाते हैं. पर्यटन पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्र में स्थित इस कैफ़े का व्यवसाय अब बारिश और भूस्खलन के कारण हुए व्यवधान से प्रभावित हो रहा है.

असुरक्षित घोषित हुए घर

सोलंग और पलचान के अपने दौरे के दौरान रनौत के साथ भाजपा नेता और मनाली के पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर भी थे. स्थानीय निवासियों ने उन्हें नुकसान की गंभीरता के बारे में बताया और बताया कि 15-16 घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और उनमें रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. इसके अलावा कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें पानी के बहाव में बह गई हैं.