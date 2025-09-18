'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई...', हिमाचल में बाढ़ प्रभावितों के आगे कंगना ने रोया दुखड़ा, वीडियो वायरल
Advertisement
trendingNow12927481
Hindi Newsदेश

'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई...', हिमाचल में बाढ़ प्रभावितों के आगे कंगना ने रोया दुखड़ा, वीडियो वायरल

Kangana Ranaut Video: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है. इसी बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहीं हैं मेरे रेस्टोरेंट की बिक्री केवल 50 रुपये हुई और मैं 15 लाख रुपये वेतन देती हूं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 18, 2025, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई...', हिमाचल में बाढ़ प्रभावितों के आगे कंगना ने रोया दुखड़ा, वीडियो वायरल

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर देखा जा रहा है. बारिश-बाढ़ से पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं, लोगों का रहन-सहन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है. इसी बीच मंडी सांसद कंगना रनौत ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों से मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में हुए नुकसान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कल मेरे रेस्टोरेंट की बिक्री केवल 50 रुपये हुई और मैं 15 लाख रुपये वेतन देती हूं, कृपया मेरा दर्द भी समझें मैं भी हिमाचली हूं और यहीं की निवासी हूं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

 

प्रभावित हुआ रेस्टोरेंट
उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उनके निर्वाचन क्षेत्र के दर्जनों परिवार भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के बाद के हालात से जूझ रहे हैं, जिसने पहाड़ी राज्य के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है. इस साल की शुरुआत में मनाली स्थित अपने रेस्टोरेंट द माउंटेन स्टोरी की शुरुआत करने वाली कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर इसे एक ऐसे रेस्टोरेंट के रूप में प्रचारित किया था जहां असली हिमाचली व्यंजन परोसे जाते हैं. पर्यटन पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्र में स्थित इस कैफ़े का व्यवसाय अब बारिश और भूस्खलन के कारण हुए व्यवधान से प्रभावित हो रहा है.

असुरक्षित घोषित हुए घर
सोलंग और पलचान के अपने दौरे के दौरान रनौत के साथ भाजपा नेता और मनाली के पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर भी थे. स्थानीय निवासियों ने उन्हें नुकसान की गंभीरता के बारे में बताया और बताया कि 15-16 घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और उनमें रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. इसके अलावा कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें पानी के बहाव में बह गई हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Kangana Ranaut video

Trending news

'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
;