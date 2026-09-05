/पहाड़ पर पल रहा तबाही का तालाब! घेपन झील फटी तो लाहौल-स्पीति में क्या होगा?

पहाड़ों पर जब कुदरत का कहर टूटता है, तो पीछे सिर्फ चीखें और वीरानियां छूट जाती हैं. पड़ोसी देश नेपाल ने इस दर्द को बेहद करीब से झेला है. वहां 26 अगस्त को ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ ने पलक झपकते ही हंसते-खेलते आशियाने उजाड़ दिए. मासूमों की जिंदगी मलबे में दफन हो गई. हजार से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए और हजारों लापता हैं. अब ठीक वैसा ही खौफनाक साया भारत के लाहौल-स्पीति पर मंडराने लगा है.
हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में 4,070 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद घेपन झील तेजी से उफान पर है. इसका आकार तीन गुना बढ़ चुका है. अगर यह झील फटी, तो तबाही का मंजर नेपाल से भी भयानक हो सकता है. अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 32 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है.
यह झील सिस्सू से महज 11 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका आकार पिछले 13 साल में तेजी से फैला है. इसका दायरा 36.5 हेक्टेयर से बढ़कर 101.3 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है, यानी इसमें लगभग 178% की भारी बढ़ोतरी हुई है. करीब 2.4 किलोमीटर लंबी और 625 मीटर चौड़ी इस झील में 3.5 करोड़ क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी जमा है.
अगर किसी वजह से यह घेपन झील फटती है, तो सिस्सू से उदयपुर और संसारी बॉर्डर तक 90 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही आ सकती है. संभावित जलप्रलय (GLOF) के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 32 रिहायशी इलाकों समेत 128 डेंजर जोन चिन्हित कर हाई अलर्ट जारी किया है.
खतरे की गंभीरता को देखते हुए सिस्सू और शाशिन गांवों में रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी गई हैं. इसके साथ ही ग्रामीणों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इलाके की लगातार निगरानी के लिए प्रशासन पर्वतारोहियों और विशेषज्ञों की एक 'GLOF निगरानी समिति' भी गठित कर रहा है, जो समय-समय पर मौके का मुआयना करेगी.
लाहौल-स्पीति की डीसी किरण भड़ाना के मुताबिक, इसरो (ISRO) ने नवंबर 2023 में ही इस झील के तेजी से बढ़ते आकार को लेकर प्रशासन को अलर्ट कर दिया था. इस चेतावनी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की देखरेख में खतरे वाले इलाकों की पहचान कर 'हाईएस्ट फ्लड लेवल' (HFL) मार्क किया जा रहा है, ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके.
झील के पानी पर 24 घंटे नजर रखने के लिए इसी महीने सी-डैक (C-DAC) तिरुवनंतपुरम की मदद से 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' लगाया जा रहा है. अप्रैल में सिस्सू झील पर इसका सफल ट्रायल पहले ही किया जा चुका है. यह सिस्टम झील का जलस्तर अचानक बढ़ते ही तुरंत अलर्ट जारी कर देगा, जिससे खतरे की स्थिति में समय रहते बचाव के कदम उठाए जा सकेंगे.
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की 5 सदस्यीय टीम घेपन झील और आसपास के क्षेत्र का 14 दिनों तक सघन अध्ययन करेगी. यह टीम झील की गहराई, पानी के बहाव की गति, स्थानीय मौसम के मिजाज और लैंडस्लाइड व एवलांच (हिमस्खलन) के खतरों की जमीनी पड़ताल करेगी.
राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, साल 2022 तक हिमाचल प्रदेश की सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब घाटियों में कुल 1,619 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की गई हैं. बढ़ते तापमान और क्लाइमेट चेंज के कारण इन झीलों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है.