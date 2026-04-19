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Hindi Newsदेश6 महीने मिलेगी 30% कम सैलरी, इस राज्य सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को जोर का झटका

6 महीने मिलेगी 30% कम सैलरी, इस राज्य सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को जोर का झटका

सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य के टॉप अधिकारियों को बड़ा झटका दिया है. राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के वेतन के एक हिस्से को अस्थायी रूप से टालने का फैसला लिया है. इससे अधिकारियों को अगले 6 महीने तक 30 प्रतिशत कम वेतन मिलेगा. बताया गया कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास के रूप में लिया गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 19, 2026, 06:44 PM IST
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6 महीने मिलेगी 30% कम सैलरी, इस राज्य सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को जोर का झटका

हिमाचल प्रदेश में शीर्ष अधिकारियों और विधायकों को इस महीने से कम वेतन मिलेगा. राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने शीर्ष अधिकारियों और विधायकों की तनख्वाह के एक हिस्से को अस्थायी रूप से टालने की योजना को आगे बढ़ाया है. इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है. 

दरअसल, राज्य सरकार ने वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन करने के लिए उच्च कर्मचारियों के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा डिफर यानी स्थगगित करने का निर्णय लिया है. वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि यह व्यवस्था मई 2026 से ही लागू होगी और अस्थायी रहेगी.  

इन अधिकारियों पर लागू होगा नियम 

वित्त विभाग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रदेश के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक उन अधिकारियों की लिस्ट में हैं, जिनको इस नियम में शामिल किया गया है. इन अधिकारियों को अगले 6 महीने तक 30 प्रतिशत कम वेतन मिलेगा. 

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इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सचिव, विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक (IG), उप महानिरीक्षक (DIG), पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर तक के पुलिस अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक और जिला वन अधिकारी स्तर तक के अन्य वन अधिकारी को उस लिस्ट में रखा गया है, जिनके वेतन से 20 प्रतिशत हिस्सा काटना है. 

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मंत्रियों और विधायकों की तनख्वाह से भी हो रही कटौती 

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा करते हुए कहा था कि सीएम के वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा, कैबिनेट मंत्रियों के वेतन का 30 प्रतिशत और विधायको के तनख्वाह का 20 प्रतिशत हिस्सा भी छह महीने के लिए स्थगित किया जाएगा. बता दें कि ये नियम अस्थायी हैं और समयावधि के बाद अधिकारियों और नेताओं की बकाया राशि का भुगतान भी किया जाएगा. 

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, हिमाचल की सुक्खू सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक अस्थायी उपाय है और वित्तीय स्थिति सिधरने पर स्थगित राशि का भुगतान किया जाएगा. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि इसको वेतन कटौती नहीं माना जाएगा, यह केवल स्थगन ही होगा. सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास के रूप में लिया गया है.  (अंकुश डोभाल की रिपोर्ट)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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