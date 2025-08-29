मंडी-मनाली रास्‍ते में कई जगह लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे हजारों यात्री; अब तक 312 मौतें
Rain related Deaths In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद से अब तक 312 लोगों की मौत हो चुकी है. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 29, 2025, 09:21 AM IST
Himachal Pradesh Rain: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश ने आफत मचाई है. बारिश के चलते कई जगहों पर बादल फटने, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी भयानक आपदा भी देखने को मिली है, जिसमें अबतक कई लोगों की जान जा चुकी है. हिमाचल की बात करें तो यहां के कुल्लू और मंडी समेत कई जिलों में बारिश ने काफी तबाही मचाई है. मंडी में जोरदार बारिश के कारण मंडी से मनाली जाने वाले रास्ते जागर और संबल में कई जगह लैंड स्लाइड हुई. तेज बारिश के चलते वहां से सड़क बनाने में देरी हो रही है. इसके चलते मणिमहेश यात्रा भी बंद कर दी गई है. वहां हजारों यात्रियों के फंसने की सूचना है. रास्ता बंद होने के चलते श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है. 

बारिश से बड़ी मौतें 
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 20 जून 2025 को मानसून की शुरुआत के बाद से अबतक कुल 312 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 160 मौतें भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, डूबने और बिजली का झटका लगने समेत कई मौसम संबंधी घटनाओं से जुड़ी हैं. इनमें से 152 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं. इन दुर्घटनाओं के चलते हिमाचल प्रदेश को अब तक  2,75,354.81 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बागवानी और पशुधन को काफी नुकसान हुआ है.  

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले महात्मा बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया

हिमाचल में बारिश से करोड़ों का घाटा 
हिमाचल प्रदेश में आई आपदा में  1,854 पशुओं और 25,700 से अधिक मुर्गियों की भी जान गई है. SDMA की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बारिश से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें कांगड़ा में 30 आंकड़ों के साथ सबसे ज्यादा मौते हुई हैं. वहीं मंडी में 29, चंबा में 14, किन्नौर में 14, चंबा में 14 और कुल्लू में 13 मौतें दर्ज की गई हैं. वहीं प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से भी काफी मौते हुई हैं, जिनमें चंबा और मंडी में 22-22 मौतें हुईं. वहीं कांगड़ा में 19 और शिमला में 15 लोगों की जान गई.  PWD के मुताबिक राज्य में बारिश से 1.53 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जल शक्ति को 94,772.97 करोड़ और पावर सेक्टर को 13,946 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है.   

ये भी पढ़ें- चुनाव आयोग पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले 4300 करोड़ के चंदे पर उठाया सवाल  

आपदा प्रभावितों का हाल जानेंगे विधानसभा अध्यक्ष
बारिश और उससे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर हिमाचल विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार 28 अगस्त 2025 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI)के साथ अहम बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें भी राज्य सरकार के अधिकारियों की तरह सदन में उपस्थित रहकर सवालों के जवाब और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का स्पष्ट आदेश दिया. बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष आज सुबह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हेलीकॉप्टर से चंबा जिले में जाएंगे और वहां आपदा प्रभावितों का हाल जानकर राहत पहुंचाएंगे.    

FAQ  

 हिमाचल प्रदेश में बारिश से कितना नुकसान हुआ है?
हिमाचल प्रदेश में बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं के कारण अब तक 2,75,354.81 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बागवानी और पशुधन को काफी नुकसान हुआ है. 

हिमाचल प्रदेश में बारिश से कितनी मौतें हुई हैं?
हिमाचल प्रदेश में 20 जून 2025 को मानसून की शुरुआत के बाद से अब तक कुल 312 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 160 मौतें भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, डूबने और बिजली का झटका लगने समेत कई मौसम संबंधी घटनाओं से जुड़ी हैं. 

 हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है?
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, चंबा, किन्नौर और कुल्लू जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. कांगड़ा में 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि मंडी में 29 और चंबा में 14 लोगों की जान गई है. 

