मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद

Himachal Pradesh Rain: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश के चलते तबाही मची है. बीते मंगलवार 2 अगस्त 2025 की शाम मंडी जिले के सुंदरनगर में भीषण लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 3 शव और बरामद किए गए हैं, जिससे अब मौत का आंकड़ा 6 पहुंच चुका है. बता दें कि भूस्खलन के चलते 2 घर मलबे की चपेट आ गए थे. इस दौरान मां-बेटी समेत 3 लोगों के शव पहले ही बरामद किए जा चुके थे.

मलबे से निकाले शव

हादसे में मलबे से बरामद हुए शवों में मां और बेटे की पहचान सुरेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है. रेस्क्यी टीम की ओर से दोनों के शवों को घर की छत काटकर निकाला गया. वहीं स्कूटर के साथ दबे शख्स की पहचान प्रकाश वर्मा के रूप में हुई है.

खबर अपडेट की जा रही है.