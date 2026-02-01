Advertisement
9000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, IAF ने किसे बचाने के लिए चलाया खतरनाक मिशन? सामने आया वीडियो

हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम बेहद खराब है. भारी बर्फबारी और कम दृश्यता के कारण वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं. इस बीच करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी और कम दृश्यता के बीच ये बचाव अभियान चलाया गया. 

abhinav tripathi|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:41 PM IST
IAF Rescue Video: भारतीय वायु सेना (IAF) की वीरता का दृश्य एक बार फिर से सामने आाय है. रविवार को भारी बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश की सड़कें अवरुद्ध हो गईं. इस दौरान आईएएफ के एक चीता हेलीकॉप्टर ने  प्रदेश के एक सुदूर गांव धंदेरवारी से 85 वर्षीय लकवाग्रस्त महिला को आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए एयरलिफ्ट किया और महिला को चंडीगढ़ पहुंचाया. 

वायु सेना के जवानों द्वारा करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी और कम दृश्यता के बीच ये बचाव अभियान चलाया गया. अधिकारियों ने बताया कि महिला को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए एयरलिफ्ट किया गया और समय पर उपचार मिलने के बाद अब उसकी हालत स्थिर है. 

IAF ने शेयर किया वीडियो 

इस पूरे बचाव अभियान को लेकर भारतीय वायुसेना की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया गया. इसमें आईएएफ के जवान बुजुर्ग महिला को बर्फ के बीच से स्ट्रेचर पर ले जाते हुए और सावधानीपूर्वक उसे हेलीकॉप्टर में लादते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उसे चंडीगढ़ ले जाया गया.

भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात 

उल्लेखनीय है कि इस समय हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश हुई. वहीं, आंधी और बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर आईएमडी की ओर से पहले ही चेतावनी दी जा रही है. आईएमडी की जानकारी के अनुसार, शिमला जिले के शिलारू और कुल्लू जिले के कोठी में 5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई. वहीं, कुफरी में 4 सेंटीमीटर बर्फ गिरी. 

ठीक इसी तरीके से लाहौल और स्पीति के गोंधला गांव में 3 सेंटीमीटर, तो शिमला के खदराला में 2.5 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है. इसके साथ ही मनाली में सबसे अधिक 10 मिमी बारिश हुई. उसके बाद महीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा में 7.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, रविवार को शिमला में 4.2 मिमी, सोलन में 3.4 मिमी, नादौन में 2.6 मिमी बारिश हुई. 

हिमाचल के लिए IMD का अलर्ट 

गौरतलब है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान जताया है कि हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 2 और 3 फरवरी को हिमपात और बारिश होने की संभावना है. वहीं, विभाग की ओर से बताया गया कि मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

