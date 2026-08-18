/DNA: प्राइवेट के बाद अब सरकारी सिस्टम में भी Layoff! IAS-IPS के पद क्यों घटा रहा हिमाचल? क्या है सुक्खू सरकार की मजबूरी

हिमाचल की आर्थिक सेहत सवालों में है. इसलिए सीएम सुक्खू पाई-पाई बचाना चाहते हैं, लेकिन ये पहली बार है, जब कोई राज्य IAS और IPS अफसरों के पद घटा रहा है. प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को सही तरीके से चलाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर तय करते हैं कि कितने अफसरों की जरूरत है. इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है. भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम, 1954 के तहत राज्य के लिए अफसरों की संख्या तय की जाती है. सबसे पहले राज्य सरकार बताती है कि उसे कितने अफसरों की जरूरत है. केंद्र सरकार की तरफ से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT और गृह मंत्रालय राज्य की मांग की समीक्षा करते हैं. फिर राज्य सरकार से चर्चा की जाती है. चर्चा के बाद IAS और IPS के पदों को मंजूरी दी जाती है. इसे उस राज्य का कैडर कहा जाता है. केंद्र सरकार की मंजूरी और राज्य सरकार की सहमति से राज्य के कैडर में अफसरों की संख्या तय होती है. नियम के तहत हर पांच साल बाद कैडर की समीक्षा की जाती है यानी हर पांच साल में तय होता है कि संबंधित राज्य में IAS-IPS अफसरों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी या पहले जितनी ही रहेगी.