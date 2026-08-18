/DNA: प्राइवेट के बाद अब सरकारी सिस्टम में भी Layoff! IAS-IPS के पद क्यों घटा रहा हिमाचल? क्या है सुक्खू सरकार की मजबूरी

IAS-IPS Layoff: अब तक आपने प्राइवेट सेक्टर में छंटनी की खबर सुनी होगी, लेकिन अब सरकारी तंत्र में भी छंटनी की चर्चा हो रही है. भारत की सबसे एलीट सर्विस यानी IAS-IPS में छंटनी होगी. सोचिए, ऐसी सर्विस, जिसकी परीक्षा देने वाले 600 परीक्षार्थियों में से सिर्फ एक कामयाब होता है. वहां भी छंटनी हो रही है. ये छंटनी सीधे-सीधे नहीं होगी. ये अप्रत्यक्ष रूप से होगी. पद कम करने का प्रस्ताव है. जब पद कम हो जाएंगे, तो जाहिर है अधिकारियों की जरूरत भी नहीं होगी.
एलीट सरकारी सर्विस में छंटनी का फैसला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है. हिमाचल प्रदेश की सरकार IAS, IPS और IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसरों के पद कम करेगी. इसके तहत हिमाचल प्रदेश में IAS के स्वीकृत 153 पदों को घटाकर 130 किया जाएगा, IFS के 118 पदों को घटाकर 83 किया जाएगा, IPS के 96 पदों में भी कटौती की जाएगी. हिमाचल सरकार का दावा है कि इस प्रशासनिक सुधार से उसे सालाना करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होगी.
हिमाचल की आर्थिक सेहत सवालों में है. इसलिए सीएम सुक्खू पाई-पाई बचाना चाहते हैं, लेकिन ये पहली बार है, जब कोई राज्य IAS और IPS अफसरों के पद घटा रहा है. प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को सही तरीके से चलाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर तय करते हैं कि कितने अफसरों की जरूरत है. इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है. भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम, 1954 के तहत राज्य के लिए अफसरों की संख्या तय की जाती है. सबसे पहले राज्य सरकार बताती है कि उसे कितने अफसरों की जरूरत है. केंद्र सरकार की तरफ से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT और गृह मंत्रालय राज्य की मांग की समीक्षा करते हैं. फिर राज्य सरकार से चर्चा की जाती है. चर्चा के बाद IAS और IPS के पदों को मंजूरी दी जाती है. इसे उस राज्य का कैडर कहा जाता है. केंद्र सरकार की मंजूरी और राज्य सरकार की सहमति से राज्य के कैडर में अफसरों की संख्या तय होती है. नियम के तहत हर पांच साल बाद कैडर की समीक्षा की जाती है यानी हर पांच साल में तय होता है कि संबंधित राज्य में IAS-IPS अफसरों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी या पहले जितनी ही रहेगी.
केंद्र सरकार कैडर में अफसरों की संख्या तय करते हुए देखती है कि संबंधित राज्य की जनसंख्या कितनी है और राज्य में कितने जिले और प्रशासनिक विभाग हैं. ये भी देखा जाता है कि राज्य की सुरक्षा की स्थिति कैसी है, यानी राज्य नक्सल या उग्रवाद प्रभावित तो नहीं है. केंद्र सरकार हर साल राज्य सरकार से जानकारी लेती है कि उसके कैडर में कितने पद खाली हैं, आने वाले समय में कितने अफसर रिटायर होंगे और प्रशासनिक जरूरत के लिए कितने अफसर चाहिए. यूपी में IAS के 683 पद स्वीकृत हैं. हालांकि, यहां अभी 589 IAS ही तैनात हैं. वहीं, सबसे कम IAS अफसर सिक्किम में हैं. सिक्किम कैडर में 38 IAS के पद स्वीकृत हैं. सिक्किम में 38 अफसरों की तैनाती है. देश में IAS अफसरों के कुल स्वीकृत पद करीब 6 हजार 900 हैं, लेकिन अभी फिलहाल 5 हजार 755 अफसर ही काम कर रहे हैं यानी प्रशासनिक अफसर कम हैं. राज्य भी आमतौर पर यही शिकायत करते हैं कि हमारे यहां IAS-IPS अफसरों की संख्या कम है, फिर हिमाचल प्रदेश में अफसरों की छंटनी क्यों हो रही है?
हिमाचल सरकार का दावा है कि 2006 से 2022 के बीच प्रदेश में अधिकारियों की संख्या 62 प्रतिशत बढ़ी है. सरकार का दावा है कि ऑफिसर तो बढ़े हैं, लेकिन फील्ड और लोअर स्टाफ की संख्या कम है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि राज्य में ग्रुप C और ग्रुप D के करीब 32 प्रतिशत पद खाली हैं. हिमाचल सरकार ने 2024 में प्रदेश में अधिकारियों की संख्या कम करने के लिए कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनाई थी. हिमाचल प्रदेश ने IAS के 15 प्रतिशत पद घटाए हैं. सभी राज्यों ने अगर 15 प्रतिशत पद घटा दिये तो देश में IAS के 1 हजार 35 पद कम हो जाएंगे. अगर ऐसा हुआ, तो केंद्र सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि इन अफसरों को कहां तैनात किया जाए, क्योंकि हिमाचल सरकार जिन अफसरों की छंटनी कर रही है, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेज रही है. सभी राज्यों ने ऐसा ही किया, तो केंद्र सरकार के पास अफसरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी.
सवाल ये है कि केंद्र सरकार ऐसे अधिकारियों का क्या करेगी? क्योंकि आमतौर पर IAS अधिकारियों को लंबे समय तक बिना काम के वेटिंग में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये सिस्टम को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. दूसरे, इन अधिकारियों पर होने वाला खर्च भी बड़ा है. हिमाचल सरकार का दावा है कि वो एक IAS अधिकारी पर सालाना करीब 50 लाख रुपये खर्च कर रही है यानी एक अफसर पर 4 लाख 16 हजार रुपये हर महीने खर्च हो रहे हैं, इसलिए अब हम आपको IAS अफसरों की सैलरी और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हैं. IAS अधिकारियों के लिए अलग-अलग पे-स्केल तय किए गए हैं. इनमें जूनियर स्केल, सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल शामिल हैं.
7वें वेतन आयोग के मुताबिक, IAS ऑफिसर की शुरुआती बेसिक सैलरी 56 हजार 100 रुपये प्रति माह होती है. ये नए अफसरों की सैलरी है. टॉप लेवल के IAS अफसरों की बेसिक सैलरी की रेंज ढाई लाख रुपये प्रति माह तक जाती है. इसके अलावा, अफसरों को TA, DA और HRA भी दिया जाता है. पे-स्केल के आधार पर ही अफसरों को सरकारी घर, रसोइया और अन्य सहायक स्टाफ भी दिया जाता है. IAS अधिकारी को पोस्टिंग के दौरान कहीं जाना पड़े, तो वहां भी उन्हें सरकारी घर दिया जाता है. अफसरों को आने-जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर भी मिलता है. जब कोई अधिकारी राज्य से केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर जाता है, तो उसका वेतन, भत्ते और सुविधाएं केंद्र सरकार या जिस मंत्रालय में वह तैनात होता है, वो मंत्रालय देता है. इसलिए सुक्खू सरकार हिमाचल में तैनात IAS अफसरों को डेपुटेशन पर केंद्र सरकार के पास भेज रही है.