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DNA: प्राइवेट के बाद अब सरकारी सिस्टम में भी Layoff! IAS-IPS के पद क्यों घटा रहा हिमाचल? क्या है सुक्खू सरकार की मजबूरी

Layoffs In Administration: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी तंत्र में छंटनी करने का फैसला लिया है. इसके तहत IAS-IPS पद में कटौती की है. सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक सुधार होगा और हर साल 200 करोड़ रुपये की बचत होगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 18, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:51 PM IST
DNA: प्राइवेट के बाद अब सरकारी सिस्टम में भी Layoff! IAS-IPS के पद क्यों घटा रहा हिमाचल? क्या है सुक्खू सरकार की मजबूरी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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