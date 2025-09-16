Himachal Pradesh Rain: पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 लोगों की मौत

Himachal Pradesh Heavy Rainfall: हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत से भारी बारिश का कहर मचा हुआ है. राज्य में अबतक बारिश के चलते बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिली है. यहां मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण आए पानी के सैलाब से सोन खड्ड उफान पर आ गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. वहीं भारी बारिश के चलते बस स्टैंड के पास स्थित सभी दुकानें पूरी तरह जलमग्न हो गईं, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है. इतना ही नहीं बस स्टैंड में खड़ी हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की कई बसें और एक ट्रैवलर गाड़ी पानी में डूब गईं. ट्रैवलर गाड़ी में एक चालक सोया हुआ था, जिसका सुराग नहीं मिल पाया है.

मंडी में बारिश से तबाही

अचानक आई बाढ़ से स्थानीय लोग और व्यापारी गहरे सदमे में हैं. लोगों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के लिए राहत-बचाव कार्य सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं. प्रभावित लोगों ने प्रशासन से उन्हें तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की गुहार लगाई है. फिलहाल अभी जनहानि की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. प्रशासन ने राहत-बचाव कार्यों को तेज करने के आदेश जारी कर दिए हैं. मंडी में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में कई बिजली के ट्रांसफार्मर और पोल टूट गए हैं, जिससे पावर सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है. मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो चुका है, जिसके कारण लोग आपस में संपर्क नहीं कर पा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Mumbai Rain: मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें, IMD ने जारी किया अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

भारी बारिश से HRTC को करोड़ों का नुकसान

स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के कारण करीब 50 गाड़ियां बह चुकी हैं और बस अड्डा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है. केवल HRTC को ही करोड़ों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. पुराने धर्मपुर को नए धर्मपुर से जोड़ने के लिए बनाया गया लक्ष्मण झूला भी उफान में बह गया है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट गई है. स्थानीय लोग प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि राहत कार्यों को युद्धस्तर पर चलाया जाए और सभी प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाए.

ये भी पढ़ें- Weather Update: सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट

भूस्खलन में दबे एक परिवार के 5 लोग

मंडी जिले में देर रात भारी बारिश के चलते निहरी तहसील की बोई पंचायत के ब्रगटा गांव में भूस्खलन आया, जिसमें 1 ही परिवार के 5 सदस्य मलबे में दब गए. अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है. मंडी में लगातार बारिश से हालात और बिगड़ रहे हैं, जिससे राहत-बचाव कार्य में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं. प्रशासन ने रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और जमीन खिसकने का खतरा अभी भी बना हुआ है. क्षेत्र में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने पहाड़ी ढलानों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों से बेवजह बाहर न निकलने, सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने का आग्रह किया है.

FAQ

मंडी जिले में बारिश की क्या स्थिति है?

मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सोन खड्ड उफान पर आ गई, जिससे बस स्टैंड के पास स्थित सभी दुकानें जलमग्न हो गईं और कई बसें और ट्रैवलर गाड़ियां पानी में डूब गईं.

मंडी में बारिश से कितना नुकसान हुआ है?

भारी बारिश से HRTC को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. बस अड्डा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और कई गाड़ियां बह चुकी हैं. इसके अलावा कई बिजली के ट्रांसफार्मर और पोल टूट गए हैं, जिससे पावर सप्लाई ठप हो गई है.