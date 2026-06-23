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ऊपर से गुजर रहा था ट्रक और ताश के पत्तों के जैसे ढहा पुल, हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा; 3 जिलों का टूटा संपर्क

हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां पर किन्नौर में एनएच- 5 पर बना एक पुल ताश के पत्तों के जैसे धराशायी हो गया. चोलिंग पुल के धराशायी होने से यातायात प्रभावित हुआ है. हालांकि, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 23, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:32 PM IST
ऊपर से गुजर रहा था ट्रक और ताश के पत्तों के जैसे ढहा पुल, हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा; 3 जिलों का टूटा संपर्क
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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