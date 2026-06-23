Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एनएच- 5 पर बना एक पुल टूट गया. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब पुल से एक डंपर गुजर रहा था. जैसे ही पुल पर डंपर चढ़ा, पुल तास के पत्तों के जैसे ढह गया. हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में यह मौसम का पर्यटन का सीजन माना जाता है. ऐसे समय पर पुल के गिरने से महत्वपूर्ण मार्ग बाधित हो गया है.
दरअसल, चोलिंग पुल के धराशायी होने से यातायात थम गया है. प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर सबसे पहले यातायात को रोक दिया. बता दें कि इस पुल के माध्यम से लाहुल स्पीति के काजा और शिमला जिला के किन्नौर का सीधा कनेक्शन था. पुल के टूटन के कारण ये तीनों मार्ग प्रभावित हुए हैं.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बजरी से भरा एक डंपर पुल से गुजर रहा था. इसी दौरान जैसे ही वाहन बैली ब्रिज पर पहुंचा, पुल अचानक क्षतिग्रस्त होकर धड़ाम से नीचे गिर गया और ऊपर से गुजर रहा ट्रक भी सतलुज नदी में जा समाया. दावा किया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोडेड था और पुल उसका भार नहीं सह सका. गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी जानहानि की खबर नहीं है.
लोगों का कहना है कि हादसा के समय नदी में पानी का प्रवाह काफी कम था. दावा किया जा रहा है कि करछम-वांगतू परियोजना की टनल से जल प्रवाह गुजरने के कारण नदी में पानी का बहाव सामान्य है. इस कारण किसी बड़े हादसे की आशंका पूरी तरीके से टल गई.
जिला किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (NH-5) पर टापरी-चोलिंग के समीप सतलुज नदी पर बना पुल टूट गया. इस घटना के बाद इस हाईवे पर यातात रुक गया है. दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही ह. प्रशासन ने स्थित को संभालते हुए वाहनों को दूसरे वैकल्पिक मार्गों से भेजना शुरू कर दिया.