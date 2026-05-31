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Hindi Newsदेशचंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत

चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत

Chamba Accident: हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक कार 500 फीट गहरी खाई में गिर गई. जिसकी वजह से 8 पर्यटकों की मौत हो गई. यह दुर्घटना तब हुई जब कार बर्फ से ढके साच पास की ओर जा रही थी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 31, 2026, 06:48 AM IST
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चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत

Major Accident in Chamba: गर्मियों के सीजन में देशभर से काफी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जाते हैं. ये आलम इस बार भी देखने को मिल रहा है. इसी बीच हिमाचल के चंबा में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना तब हुई जब कार बर्फ से ढके साच पास की ओर जा रही थी, जो हिमाचल प्रदेश के सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है. 

घूमने के लिए निकले थे टूरिस्ट

बताया जा रहा है कि मरने वालों में बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ के दो कपल और दो बच्चे भी शामिल हैं, जो छुट्टियां मनाने डलहौजी गए थे, शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु के एक परिवार ने बर्फ से ढके पहाड़ों में घूमने के लिए डलहौजी में एक टैक्सी हायर की थी. बाद में उन्होंने हिल स्टेशन में रुके एक दूसरे टूरिस्ट परिवार के साथ गाड़ी शेयर की, यह ग्रुप शुक्रवार को साच पास होते हुए बैरागढ़-किलार रूट पर घूमने के लिए निकला था. 

नहीं लौटी फिर कार

चिंता तब हुई जब टैक्सी तय समय पर डलहौजी नहीं लौटी, गाड़ी के मालिक ने बाद में GPS से टैक्सी को ट्रैक किया और पाया कि वह कलाबन के पास काफी देर तक खड़ी रही थी. आगे पूछताछ करने पर, डर था कि गाड़ी शायद इलाके में किसी गहरी खाई में गिर गई होगी. आखिर में यही हुआ कि कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई. 

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काफी गहरी है खाई

खाई गहरी होने कि वजह से शवों को सड़क तक लाना भी काफी चुनौती का विषय है. इस परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय 'बैरागढ़ कमेटी' ने आम जनता से मानवीय आधार पर आगे आने की भावुक अपील की है. हादसे की सूचना के बाद ही तीसा और बैरागढ़ पुलिस की टीमें जांच करने में जुट गई हैं. हालांकि, अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है कि वो कहां के रहने वाले थे. यहां पर बर्फ जमने की वजह से सड़कों पर फिसलन भी आ जाती है. कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद ड्राइवर को नींद आ गई हो. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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