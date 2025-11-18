'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा? जानें ऐतिहासिक महत्व

Ralaune Tradition: देशभर में ऐसी कई परंपराएं हैं जिसके बारे में आज तक नहीं जानते हैं. आधुनिकता के इस युग में काफी हद तक लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो आज भी इसको जिंदा किए हुए हैं. हिमाचल प्रदेश के लोग भी अपनी परंपराओं को अच्छी तरह से मनाते हैं. हिमाचल प्रदेश में भी एक राउलाने महोत्सव मनाया जाता है. यह इस प्रदेश का अद्भुत सांस्कृतिक उत्सव है. यह उत्सव एक अनोखी परंपरा से जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

क्या है रालाउने परंपरा?

रालाउने फेस्टिवल के पवित्र त्योहार को रौलाने कहा जाता है, जो किन्नौर जिले में सर्दियों या शुरुआती वसंत में मनाया जाता है. इसका पुराना नाम सौनी है जो स्वर्गीय परियों का सम्मान करता है. इसके बारे में कहा जाता है कि वे चमकदार और कोमल होती हैं. स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि सौनी कड़ाके की सर्दियों में गर्मी और मार्गदर्शन देकर गांववालों की रक्षा करते हैं. फेस्टिवल के दौरान, दो आदमी प्रतीकात्मक रूप से "शादी" करते हैं और सौनी के लिए बर्तन बन जाते हैं, जो एक दिव्य जोड़े, रौला (दूल्हा) और रौलाने (दुल्हन) का रूप लेते हैं. वे भारी ऊनी कपड़े, गहने और अनोखे फेस मास्क पहनते हैं.

इंसान और भगवान के बीच कनेक्शन

वे नागिन नारायण मंदिर में एक धीमा, ध्यान वाला डांस भी करते हैं, और पूरा गांव इसमें शामिल होता है. यह त्योहार आस्था और समुदाय का उत्सव है. बता दें कि रौलाने फेस्टिवल पुरानी हिमालयी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है. जिसमें गांव के लोग अपने रक्षकों का सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं. ये परंपरा इंसानों और भगवान के बीच कनेक्शन का भी उदाहरण पेश करती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हाल की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अभिनव चंदेल नाम के एक यूजर ने कैप्शन के साथ शेयर कीं. उन्होंने लिखा कि बहुत से लोग रौलाने फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस रस्म और संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लोग इस संस्कृति की पवित्रता को समझें, न कि गलत बातें फैलाएं और इस खूबसूरत फेस्टिवल के बारे में जानकारी को नुकसान पहुंचाएं. इस पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि खूबसूरत, पवित्र आनंद, भगवान हमारी मातृभूमि और हमारी आत्माओं की रक्षा करें. एक अन्य ने लिखा की पिछले साल हाइप से पहले रौलेन गया था, वहां जाकर काफी अच्छा लगा था.