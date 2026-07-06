/हिमाचल में बारिश का प्रकोप! शिमला के क्राइस्ट चर्च के पास लैंडस्लाइड; सिक्योरिटी वॉल का हिस्सा ढहा

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर विभाग ने कहा है कि कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है. वहीं चंबा, मंडी और शिमला के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. विभाग ने चेताया है कि सड़कों पर फिसलन, घना कोहरा और बारिश के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.