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हिमाचल में बारिश का प्रकोप! शिमला के क्राइस्ट चर्च के पास लैंडस्लाइड; सिक्योरिटी वॉल का हिस्सा ढहा

Shimla landslide: पहाड़ों की रानी शिमला में बारिश के बीच क्राइस्ट चर्च के नजदीक भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:27 PM IST
हिमाचल में बारिश का प्रकोप! शिमला के क्राइस्ट चर्च के पास लैंडस्लाइड; सिक्योरिटी वॉल का हिस्सा ढहा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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