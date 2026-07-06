/हिमाचल में बारिश का प्रकोप! शिमला के क्राइस्ट चर्च के पास लैंडस्लाइड; सिक्योरिटी वॉल का हिस्सा ढहा

Himachal Pradesh: गर्मियों के सीजन में दुनियाभर से लोग शिमला घूमने के लिए जाते हैं. पहाड़ों की रानी शिमला में बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है. शिमला में क्राइस्ट चर्च के नजदीक भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से अफरा-तफरी मच गई है. बारिश के दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है.
भूस्खलन के चलते क्राइस्ट चर्च के साथ लगती सड़क की सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा ढह गया. हालांकि, इस घटना में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इलाके पर निगरानी रखी जा रही है.
लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें. साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
भूस्खलन के बाद नगर निगम शिमला की टीम मौके पर पहुंचकर जरूर कार्य में जुट गई हैं. इससे पहले चंबा जिले के चुराह क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पंगोला नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया. तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से चंबा तीसा सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है, जिससे क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ है. इससे लोगों में डर भय प्राप्त हो गया है.
हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर विभाग ने कहा है कि कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है. वहीं चंबा, मंडी और शिमला के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. विभाग ने चेताया है कि सड़कों पर फिसलन, घना कोहरा और बारिश के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.