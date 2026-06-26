/हिमाचल में दर्दनाक हादसा: खाई में गिरी पिकअप, 6 लोगों की मौत से हड़कंप

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिर गई. इस दुखद हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. रामपुर के एसडीएम हर्ष अमरिंदर सिंह नेगी ने हादसे की पुष्टि की है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुई पिकअप में छह लोग ही सवार थे. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची.
एसडीएम ने कहा, 'टकलेच के उरमन इलाके में दूध ले जा रही एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई. पुलिस और स्थानीय प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे; शवों को निकाला जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. दुर्घटना की सही वजह विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगी. शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की गई है. ॉ
अशोक जैन (32), पुत्र ध्यान जेन, गांव छलटा, डाकघर काशापाट, तहसील रामपुर, जिला शिमला (ड्राइवर)
नीतीन (23), पुत्र मैन सिंह जैन, गांव छलटा, तहसील रामपुर, जिला शिमला.
अभिषेक सनी (23), पुत्र नरसिंह सानी, गांव शरनाल, डाकघर काशापाट, तहसील रामपुर, जिला शिमला.
लायक राम (56), पुत्र मागु राम, गांव पाठ, डाकघर काशापाट, तहसील रामपुर, जिला शिमला.
आशा कुमारी, पत्नी सत्य प्रकाश, गांव कुवाणु, डाकघर बिशलाधार, तहसील आनी, जिला कुल्लू.
युगल, पुत्र सत्य प्रकाश, गांव कुवाणु, डाकघर बिशलाधार, तहसील आनी, जिला कुल्लू.