मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक; बर्फ से ढका हिमाचल का अटल टनल

Snowfall In Shimla: मार्च का महीना आते ही सर्दियां खत्म होने लगती हैं और वातावरण हल्का गर्म भी होने लगता है. पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सूरज की चटक रोशनी भी देखने को मिलती है, खासतौर से होली के बाद अधिक गर्मी महसूस होने लगी है. दिल्ली की बात करें तो राजधानी में अभी से पंखे चलने शुरू हो गए हैं, हालांकि पहाड़ों का मिजाज इन दिनों कुछ अलग है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में बर्फबारी देखने को मिली है.

रोहतांग पास में बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र मनाली समेत कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी देखने को मिली है. इससे मौसम और भी सुहावना हो गया है. यहां शिमला के रोहतांग पास के आसपास अटल टलन के साउथ पोर्टल पर बर्फबारी हुई. इस बीच यहां काफी मात्रा में पर्यटक पहुंचे और उन्होंने इस खूबसूरत नजारे का आनंद लिया.

Manali, Himachal Pradesh: Snowfall at the South Portal of the Atal Tunnel near Rohtang Pass. Visuals show tourists enjoying the moment. March 12, 2026

बर्फबारी ने बढ़ाई सर्दी

हिमाचल में मनाली और लाहुल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी ने मौसम को सुहावना कर दिया है. यह ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, जबकि मनाली घाटी में बारिश का दौर जारी है. एक तरफ पड़ोसी राज्य दिल्ली-यूपी में तापमान 30 के पार हो चुका है तो वहीं पहाड़ों में अभी सर्दी बरकरार है.

पहाड़ों में बरकार सर्दी

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख समेत पहाड़ी राज्यों में 12-17 मार्च 2026 के बीच बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है. IMD के मुताबिक कुछ जगहों पर गरज के साथ पानी गिरने का अनुमान है. वहीं 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा भी चल सकती है. हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है.