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हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, 15-16 सवारियों के साथ खाई में गिरा वाहन; 3 की मौत

Road Accident In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के कुल्ले जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां पर 15-16 पर्यटकों से भरी एक ट्रैवलर गाड़ी खाई में जा गिरी.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 04, 2026, 10:17 PM IST
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हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, 15-16 सवारियों के साथ खाई में गिरा वाहन; 3 की मौत

Himachal Pradesh Road Accident: हिमाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां के कुल्लू जिले में शनिवार ( 4 अप्रैल 2026) की देर रात एक ट्रैवलर वाहन खाई में जा गिरा. वाहन में कुल 15-16 पर्यटक सवार थे, जिनमें से 6-7 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. फिलहाल बचाव अभियान जारी है. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है.  

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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