हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, 15-16 सवारियों के साथ खाई में गिरा वाहन; 3 की मौत

Road Accident In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के कुल्ले जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां पर 15-16 पर्यटकों से भरी एक ट्रैवलर गाड़ी खाई में जा गिरी.
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Himachal Pradesh Road Accident: हिमाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां के कुल्लू जिले में शनिवार ( 4 अप्रैल 2026) की देर रात एक ट्रैवलर वाहन खाई में जा गिरा. वाहन में कुल 15-16 पर्यटक सवार थे, जिनमें से 6-7 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. फिलहाल बचाव अभियान जारी है. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है.
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