हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर, वीडियो उड़ा देगा होश

Himachal Pradesh Flood: देश भर के कई हिस्सों में हर साल बाढ़ आती है. बाढ़ के कहर से भारी तबाही भी मचती है इसके बावजूद भी लोग सीख नहीं लेते हैं. इन दिनों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है. भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है जिसकी वजह से पौंग बांध से पानी छोड़ना पड़ा है. जैसे ही ये पानी छोड़ा गया इंदौरा के कई इलाकों में जलजला आ गया और इस पानी की चपेट में आकर एक आलीशान घर का कुछ हिस्सा भर-भराकर गिर गया.

खतरनाक वीडियो आया सामने

कहते हैं कि हवा और पानी को कोई कितना भी रोकना चाहे लेकिन नहीं रोक पाता है. पानी का कहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसके आगोश में आने के बाद बड़ी-बड़ी इमारत धराशायी हो जाती है. ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के इंदौरा ब्लॉक के मंड भोगरवान गांव में देखने को मिला, यहां पर नदी का जलस्तर बढ़ा और इसने अपनी चपेट में आलीशान घर ले लिया.

इसका खतरनाक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि इमारत का एक हिस्सा पानी में गिर गया है. जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस वीडियो में जितना दिख रहा है नुकसान उससे भी ज्यादा हुआ है. इसे लेकर के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शनिवार को पौंग बांध से फिर से पानी छोड़ा जाएगा और निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है.

मानसूनी कहर से गई कई जिंदगियां

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 20 जून से लगातार मानसूनी बारिश ने 257 लोगों की जान ले ली है. इसमें मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मंडी में 26, कांगड़ा में 28 और कुल्लू में 11 लोगों की मौत हुई है. कुल मौतों में से 133 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़, डूबने और बिजली के झटके जैसी बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण हुईं, जबकि 124 सड़क दुर्घटनाओं में हुईं है.

F&Q

सवाल- मानसूनी कहर से कितने लोग घायल हुए हैं?

जवाब- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के दौरान 331 लोग घायल हुए हैं और 37 लापता हैं.

सवाल- सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है?

जवाब- मंडी में सबसे ज्यादा 1,180 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वित्तीय क्षति हुई, उसके बाद कांगड़ा और कुल्लू जिले हैं.

