हिमाचल में 16 एचपीएएस अधिकारियों के तबादले; सरकार ने जारी किए आदेश

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Himachal HPAS Officers Transfer News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारियों के तबादला एवं नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के तहत विभिन्न जिलों और विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
सरकार ने एचपीएएस-2009 बैच के अश्वनी कुमार को अतिरिक्त उपायुक्त (विकास)-सह-परियोजना निदेशक, डीआरडीए कुल्लू से प्रोजेक्ट ऑफिसर, आईटीडीपी केलांग (लाहौल-स्पीति) नियुक्त किया है। एचपीएएस-2011 बैच की एकता कापटा को नगर निगम सोलन के आयुक्त पद से अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, शिमला भेजा गया है, जबकि संजीव कुमार-I (HPAS-2011) को सहायक सेटलमेंट अधिकारी, अर्की नियुक्त किया गया है.
इसी तरह एचपीएएस-2012 बैच की शिल्पी बैक्टा को अतिरिक्त सचिव (PWD), हिमाचल सरकार, जबकि सुरजीत सिंह को अतिरिक्त उपायुक्त (विकास)-सह-परियोजना निदेशक, डीआरडीए कुल्लू बनाया गया है.
एचपीएएस-2013 बैच के हितेश आजाद को सहायक सेटलमेंट अधिकारी, शिमला तथा सिद्धार्थ आचार्य को कार्यकारी निदेशक, एचआरटीसी, शिमला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एचपीएएस-2014 बैच के सन्नी शर्मा को एसडीओ (सिविल), कुपवी और नरेश कुमार वर्मा को अतिरिक्त निदेशक, एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक नियुक्त किया गया है.
एचपीएएस-2015 बैच के चेत सिंह को सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण-सह-अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन, शिमला, जबकि गौरव चौधरी को अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कांगड़ा भेजा गया है.
वहीं एचपीएएस-2016 बैच के विश्रुत भारती को एसडीओ (सिविल), कफोटा, HPAS-2020 बैच के रमन कुमार शर्मा को एसडीओ (सिविल), फतेहपुर, HPAS-2022 बैच के अभिषेक बरवाल को एसडीओ (सिविल), घुमारवीं तथा पूजा अधिकारी को एसडीओ (सिविल), नगरोटा बगवां नियुक्त किया गया है। इसके अलावा HPAS-2023 बैच के अमन कुमार को महाप्रबंधक, एचपीएमसी, शिमला की जिम्मेदारी दी गई है.