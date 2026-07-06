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हिमाचल में 16 एचपीएएस अधिकारियों के तबादले; सरकार ने जारी किए आदेश

Himachal HPAS Officers Transfer News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारियों के तबादला एवं नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 06, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:42 PM IST
हिमाचल में 16 एचपीएएस अधिकारियों के तबादले; सरकार ने जारी किए आदेश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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