हिमाचल में 16 एचपीएएस अधिकारियों के तबादले; सरकार ने जारी किए आदेश

इसी तरह एचपीएएस-2012 बैच की शिल्पी बैक्टा को अतिरिक्त सचिव (PWD), हिमाचल सरकार, जबकि सुरजीत सिंह को अतिरिक्त उपायुक्त (विकास)-सह-परियोजना निदेशक, डीआरडीए कुल्लू बनाया गया है.

एचपीएएस-2013 बैच के हितेश आजाद को सहायक सेटलमेंट अधिकारी, शिमला तथा सिद्धार्थ आचार्य को कार्यकारी निदेशक, एचआरटीसी, शिमला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एचपीएएस-2014 बैच के सन्नी शर्मा को एसडीओ (सिविल), कुपवी और नरेश कुमार वर्मा को अतिरिक्त निदेशक, एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक नियुक्त किया गया है.