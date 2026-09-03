/16वें वित्त आयोग की राशि जल शक्ति विभाग को देने का विरोध, पंचायत प्रधानों ने जताई नाराजगी

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Nahan News(देवेन्द्र वर्मा): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार के उस फैसले का विरोध किया है, जिसके तहत 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली धनराशि को सीधे जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं. पंचायत प्रधानों का कहना है कि इस फैसले से पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
22 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने DC से की मुलाकात
पांवटा साहिब विकासखंड की 22 पंचायतों के जनप्रतिनिधि प्रधान संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे. पंचायत प्रधानों ने उपायुक्त सिरमौर से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की.
प्रधान संघ पांवटा साहिब के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि पंचायतों में पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि को जल शक्ति विभाग को देना उचित नहीं है. उनका कहना है कि पंचायतें अपने स्तर पर इस धनराशि का बेहतर और कम समय में इस्तेमाल कर सकती हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि कई पंचायतों में पूर्व में भी पेयजल योजनाओं के लिए धनराशि जल शक्ति विभाग को दी गई थी, लेकिन विभाग की ओर से उस राशि को खर्च नहीं किया गया. इससे योजनाएं लंबित रह गईं और पंचायतों के विकास कार्यों पर भी इसका असर पड़ा.
फैसला वापस नहीं हुआ तो मंत्री और CM से मिलेंगे
प्रधान संघ की सचिव अलका रानी ने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संघ पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रधान संघ उच्च न्यायालय का विकल्प भी चुन सकता है.
बारिश से हुए नुकसान के लिए बजट देने की मांग
प्रधान संघ ने मानसून के दौरान पंचायत क्षेत्रों में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी जिला प्रशासन से बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है. संघ का कहना है कि पंचायतों में बरसात के कारण हुए नुकसान को जल्द ठीक करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होना जरूरी है.
पंचायत प्रधानों ने उपायुक्त सिरमौर से मांग की है कि पंचायतों के विकास कार्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर जल्द समाधान निकाला जाए और बारिश से हुए नुकसान के लिए भी आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया जाए.