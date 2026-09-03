/16वें वित्त आयोग की राशि जल शक्ति विभाग को देने का विरोध, पंचायत प्रधानों ने जताई नाराजगी

Nahan News(देवेन्द्र वर्मा): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार के उस फैसले का विरोध किया है, जिसके तहत 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को पेयजल योजनाओं के लिए मिलने वाली धनराशि को सीधे जल शक्ति विभाग को ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं. पंचायत प्रधानों का कहना है कि इस फैसले से पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.