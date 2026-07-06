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बिलासपुर-मंडी हाईवे पर बस पलटने से 17 लोग हुए घायल

Bilaspur-Mandi Highway Bus Accident News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बिलासपुर-मंडी हाइवे पर सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 06, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:22 PM IST
बिलासपुर-मंडी हाईवे पर बस पलटने से 17 लोग हुए घायल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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