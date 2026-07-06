बिलासपुर-मंडी हाईवे पर बस पलटने से 17 लोग हुए घायल

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Bilaspur-Mandi Highway Bus Accident News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बिलासपुर-मंडी हाइवे पर सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. मामले में बिलासपुर से मंडी जा रही एक निजी बस दुर्घटना का शिकार हो गई है. घटना में बस में बैठे 16 लोग घायल हो गए हैं. हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई.
वहीं घायलों को प्रारंभिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर ले जाया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर एक निजी बस प्रियंका ट्रैवल्स नंबर एचपी-65-ए-0256 अपने निर्धारित रूट पर बिलासपुर से मंडी जा रही थी. इसी दौरान जैसे ही बस भवाणा चौक के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर सड़क के साइड में लुढ़ते हुए पलट गई. इस कारण बस में बैठी 17 लोग घायल हो गए. इसमें से 16 सवारियों का इलाज अस्पताल में जारी है और बस चालक को प्रारंभिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही मौके से घायल लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर लाया गया.
जहां घायलों का इलाज जारी है. पुलिस ने घटना में एफआईआर दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है. एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने कहा कि बिलासपुर से मंडी की ओर जा रही एक निजी बस जड़ोल के भवाणा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. इस घटना में घायल 16 लोगों का उपचार सिविल अस्पताल सुंदरनगर में जारी है.
मानसून का मौसम होने के कारण एहतियात बरतने की अपील जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और प्रशासन द्वारा सभी लोगों से की गई है. उधर, सुंदरनगर विधायक राकेश जंवाल ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचकर घायलों का हाल-चाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.