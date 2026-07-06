बिलासपुर-मंडी हाईवे पर बस पलटने से 17 लोग हुए घायल

वहीं घायलों को प्रारंभिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर ले जाया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर एक निजी बस प्रियंका ट्रैवल्स नंबर एचपी-65-ए-0256 अपने निर्धारित रूट पर बिलासपुर से मंडी जा रही थी. इसी दौरान जैसे ही बस भवाणा चौक के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर सड़क के साइड में लुढ़ते हुए पलट गई. इस कारण बस में बैठी 17 लोग घायल हो गए. इसमें से 16 सवारियों का इलाज अस्पताल में जारी है और बस चालक को प्रारंभिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही मौके से घायल लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर लाया गया.