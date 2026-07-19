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हिमाचल में 18 HAS अधिकारियों के तबादले; कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

Himachal Pradesh IAS Transfers News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) के 18 अधिकारियों के तबादला एवं नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 19, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:43 PM IST
हिमाचल में 18 HAS अधिकारियों के तबादले; कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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