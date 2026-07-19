हिमाचल में 18 HAS अधिकारियों के तबादले; कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

Himachal Pradesh IAS Transfers News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) के 18 अधिकारियों के तबादला एवं नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही तीन अधिकारियों के पूर्व में जारी तबादला एवं नियुक्ति आदेश भी रद्द कर दिए गए हैं. जारी अधिसूचना के अनुसार, भूपेंद्र कुमार को हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.