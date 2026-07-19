हिमाचल में 18 HAS अधिकारियों के तबादले; कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

राज्य चुनें
Himachal Pradesh IAS Transfers News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) के 18 अधिकारियों के तबादला एवं नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही तीन अधिकारियों के पूर्व में जारी तबादला एवं नियुक्ति आदेश भी रद्द कर दिए गए हैं. जारी अधिसूचना के अनुसार, भूपेंद्र कुमार को हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.
डॉ. (मेजर रिटायर्ड) विशाल शर्मा को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव पद से स्थानांतरित कर डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है. डॉ. मदन कुमार को मंडी का नगर निगम आयुक्त बनाया गया है, जबकि शिल्पी बेक्टा को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.
अंकुश शर्मा को स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का नया सचिव नियुक्त किया गया है. अपराजिता चंदेल को नगर निगम मंडी की संयुक्त आयुक्त बनाया गया है, जबकि विश्व मोहन देव चौहान को सचिवालय में कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. सरकार ने सिद्धार्थ आचार्य, कपिल तोमर और पद्मा छोदोन के 6 और 10 जुलाई को जारी तबादला एवं नियुक्ति आदेश भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं.
IAS अधिकारी अभिषेक कुमार गर्ग का तबादला आदेश रद्द
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी अभिषेक कुमार गर्ग (बैच-2020) के तबादले का आदेश रद्द कर दिया है. कार्मिक विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार, 10 जुलाई . को जारी वह आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उन्हें अतिरिक्त उपायुक्त (विकास)-सह-परियोजना निदेशक (डीआरडीए), हमीरपुर के पद से स्थानांतरित कर हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (HPSIDC) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था.