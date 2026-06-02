184 साल पुराने US क्लब गेट को तोड़ने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और नगर निगम को भेजा नोटिस

Himachal High Court: शिमला के 1844 में बने ऐतिहासिक US क्लब गेट को सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है. अदालत ने कार्रवाई को ‘डेरास्टिक एक्शन’ बताते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.
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Shimla News: शिमला के ऐतिहासिक यूएस क्लब गेट को हटाए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज किया और राज्य सरकार तथा नगर निगम शिमला से जवाब तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सड़क चौड़ीकरण के लिए किए गए इस कदम पर गंभीर चिंता जताई. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई को "डेरास्टिक एक्शन" माना जा सकता है और यदि सड़क विस्तार आवश्यक भी था, तो विरासत संरचना के हिस्सों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाना चाहिए था.
विरासत संरक्षण पर अदालत की चिंता
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि यूएस क्लब का यह ऐतिहासिक प्रवेश द्वार लकड़ी, पत्थर और स्लेट की छत जैसी पारंपरिक निर्माण शैली से बना हुआ था. यह संरचना रिज मैदान से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित थी और लंबे समय से शहर की पहचान का हिस्सा मानी जाती रही है.
खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि सड़क चौड़ीकरण अपरिहार्य था, तो गेट को उसके मूल स्वरूप और डिजाइन में किसी अन्य स्थान पर पुनर्स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता था.
1844 से जुड़ी है ऐतिहासिक पहचान
यूएस क्लब और उसका मुख्य गेट वर्ष 1844 में निर्मित किए गए थे. औपनिवेशिक दौर की स्थापत्य कला का यह नमूना शिमला की ऐतिहासिक धरोहरों में गिना जाता है. सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत गेट को हटाए जाने के बाद इस कार्रवाई को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठने लगे थे.
सरकार और नगर निगम से मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव और नगर निगम शिमला के आयुक्त को नोटिस जारी कर पूरी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. अदालत यह जानना चाहती है कि गेट को हटाने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया और क्या विरासत संरक्षण से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया था.
29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गई है. अब सरकार और नगर निगम को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा. इस मामले ने विकास परियोजनाओं और ऐतिहासिक विरासत संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है.