हिमाचल में मानसून ने ली 187 जानें! करोड़ों की संपत्ति तबाह, सड़क हादसों ने बढ़ाई चिंता

कहां हुई कितनी मौतें

सबसे ज्यादा मौतें लाहौल-स्पीति में 14, कांगड़ा में 13, शिमला में 11, चंबा और कुल्लू में 9-9, मंडी में 8, सिरमौर में 7, ऊना में 3, हमीरपुर और किन्नौर में 2-2, जबकि सोलन में 1 व्यक्ति की मौत हुई है. इस समय बिलासपुर में प्राकृतिक आपदा से किसी मौत की सूचना नहीं मिली है वहीं देश में सड़क हादसों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है. अब तक 108 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई है. सबसे ज्यादा 17 मौतें सिरमौर में दर्ज की गई हैं. इसके अलावा चंबा में 16, कुल्लू में 14, शिमला में 12, कांगड़ा में 11, सोलन में 10 और मंडी में 3 लोगों की मौत हुई है. लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण कई सड़कों पर फिसलन और पहाड़ खिसकने की स्थिति बनी हुई है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है.