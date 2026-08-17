हिमाचल में मानसून ने ली 187 जानें! करोड़ों की संपत्ति तबाह, सड़क हादसों ने बढ़ाई चिंता

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Monsoon in Himachal (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में इस बार का मानसून लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. लगातार हो रही बारिश और सड़क हादसों के कारण अब तक 187 लोगों की जान जा चुकी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 79 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदाओं और 108 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं से हुई है. इसके साथ ही देश को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है.
प्राकृतिक आपदाओं में पहाड़ खिसकना, बाढ़, बादल फटना, डूबने की घटनाएं, बिजली गिरना, आग लगना, सांप के काटने और पेड़ और पत्थर गिरने जैसी घटनाएं शामिल हैं. इन हादसों ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी है.
कहां हुई कितनी मौतें
सबसे ज्यादा मौतें लाहौल-स्पीति में 14, कांगड़ा में 13, शिमला में 11, चंबा और कुल्लू में 9-9, मंडी में 8, सिरमौर में 7, ऊना में 3, हमीरपुर और किन्नौर में 2-2, जबकि सोलन में 1 व्यक्ति की मौत हुई है. इस समय बिलासपुर में प्राकृतिक आपदा से किसी मौत की सूचना नहीं मिली है वहीं देश में सड़क हादसों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है. अब तक 108 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई है. सबसे ज्यादा 17 मौतें सिरमौर में दर्ज की गई हैं. इसके अलावा चंबा में 16, कुल्लू में 14, शिमला में 12, कांगड़ा में 11, सोलन में 10 और मंडी में 3 लोगों की मौत हुई है. लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण कई सड़कों पर फिसलन और पहाड़ खिसकने की स्थिति बनी हुई है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है.
मानसून की वजह से प्रदेश को आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, अब तक करीब 973 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है. इसमें घर, दुकानों, पशुशालाओं, फसलों, सड़कों, पुलों और विभिन्न सरकारी विभागों की संपत्तियों को हुआ नुकसान शामिल है. इसके अलावा 425 पशु-पक्षियों की मौत भी दर्ज की गई है. प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रहा है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, नदी-नालों से दूर रहने और केवल जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। सरकार भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का दावा कर रही है.