/नेरचौक में बैंक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, 5 डेज बैंकिंग की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल

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Mandi News: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर सोमवार को 5 डेज बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की. हड़ताल के तहत मंडी-कुल्लू क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में कार्यरत करीब 10 हजार अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए. कर्मचारियों ने नेरचौक में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की.
कार्यदबाव और स्टाफ की कमी का दिया हवाला
बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ते कार्यदबाव, कर्मचारियों की कमी, डिजिटल बैंकिंग से जुड़े अतिरिक्त काम और मानसिक तनाव के कारण उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. ऐसे में सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करना समय की जरूरत है.
विजय कुमार ने कहा कि यह हड़ताल किसी व्यक्ति या संस्था के विरोध में नहीं है, बल्कि बैंक कर्मचारियों के लिए बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर है. उनका कहना है कि 5 डेज बैंकिंग व्यवस्था आधुनिक कार्यप्रणाली के अनुरूप है.
5 डेज बैंकिंग से सेवाओं में सुधार का दावा
बैंक यूनियनों के मुताबिक, सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग लागू होने से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ सकती है और मानसिक एवं शारीरिक तनाव कम होगा. इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने तथा युवाओं के लिए बैंकिंग क्षेत्र को और आकर्षक करियर विकल्प बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
PLI स्कीम वापस लेने की भी मांग
हड़ताल के दौरान बैंक यूनियनों ने सरकार की PLI (Performance Linked Incentive) स्कीम को भी मुद्दा बनाया. यूनियनों का आरोप है कि मौजूदा PLI व्यवस्था एकतरफा और भेदभावपूर्ण है. उन्होंने इस स्कीम को वापस लेने और यूनियनों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से इसमें जरूरी बदलाव करने की मांग उठाई.
बैंक कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार और संबंधित पक्षों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों में सुधार के साथ बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर हो सके.