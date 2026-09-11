/नेरचौक में बैंक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, 5 डेज बैंकिंग की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल

5 डेज बैंकिंग से सेवाओं में सुधार का दावा

बैंक यूनियनों के मुताबिक, सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग लागू होने से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ सकती है और मानसिक एवं शारीरिक तनाव कम होगा. इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने तथा युवाओं के लिए बैंकिंग क्षेत्र को और आकर्षक करियर विकल्प बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.