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नेरचौक में बैंक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, 5 डेज बैंकिंग की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल

Bank Strike: 5 डेज बैंकिंग की मांग को लेकर मंडी-कुल्लू क्षेत्र के करीब 10 हजार बैंक अधिकारी-कर्मचारियों ने हड़ताल की. नेरचौक में प्रदर्शन कर PLI स्कीम वापस लेने की मांग भी उठाई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 11, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:57 PM IST
नेरचौक में बैंक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, 5 डेज बैंकिंग की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल

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