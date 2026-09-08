40 घंटे बाद भी 5 वर्षीय आर्या का नहीं मिला सुराग, NDRF ने संभाला सर्च ऑपरेशन

राज्य चुनें
Paonta Sahib News: सिरमौर जिले की नौहराधार तहसील के लाना चेता पंचायत के घेवना गांव से लापता हुई 5 वर्षीय बच्ची आर्या का 40 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है. बच्ची की तलाश में अब NDRF की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.
रविवार शाम घर के आंगन से लापता हुई थी बच्ची
घेवना गांव निवासी विपिन कुमार की 5 वर्षीय बेटी आर्या रविवार शाम करीब 4 बजे घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई. बच्ची के गायब होने का पता चलते ही परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की और रातभर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.
अगले दिन पुलिस और ग्रामीणों ने बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया. पुलिस, स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीमों ने जंगलों व आसपास के क्षेत्रों में बच्ची को तलाशा, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है.
नाले में बहने की आशंका, जंगल और खड्डों में तलाश
बच्ची के घर से कुछ ही दूरी पर स्थित नाले में उसके बह जाने की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया है. क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए घने जंगलों, गहरी खाइयों, खड्डों और अन्य संभावित स्थानों पर तलाशी ली जा रही है.
जिला प्रशासन ने अब NDRF को सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी है. NDRF की टीम दुर्गम इलाकों में भी व्यापक स्तर पर तलाश कर रही है.
ड्रोन से भी खंगाले जा रहे दुर्गम इलाके
आर्या की तलाश के लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है. इनके जरिए आसपास के जंगलों और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है, जहां टीमों का पहुंचना मुश्किल है.
नौहराधार के तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और जवान भी मौके पर मौजूद हैं. सभी टीमें आपसी समन्वय के साथ बच्ची की तलाश में जुटी हुई हैं.
परिजनों और ग्रामीणों को सकुशल वापसी की उम्मीद
NDRF के पहुंचने के बाद सर्च ऑपरेशन को और व्यापक किया गया है. परिजन लगातार आर्या की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं. वहीं ग्रामीण भी पुलिस और रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश में जुटे हैं और उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.