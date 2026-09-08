40 घंटे बाद भी 5 वर्षीय आर्या का नहीं मिला सुराग, NDRF ने संभाला सर्च ऑपरेशन

रविवार शाम घर के आंगन से लापता हुई थी बच्ची

घेवना गांव निवासी विपिन कुमार की 5 वर्षीय बेटी आर्या रविवार शाम करीब 4 बजे घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई. बच्ची के गायब होने का पता चलते ही परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की और रातभर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.