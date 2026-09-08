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40 घंटे बाद भी 5 वर्षीय आर्या का नहीं मिला सुराग, NDRF ने संभाला सर्च ऑपरेशन

Missing Case: सिरमौर के घेवना गांव से लापता 5 वर्षीय आर्या का 40 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिला. NDRF ने सर्च ऑपरेशन संभाल लिया है और ड्रोन से भी तलाश जारी है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 08, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:33 PM IST
40 घंटे बाद भी 5 वर्षीय आर्या का नहीं मिला सुराग, NDRF ने संभाला सर्च ऑपरेशन

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