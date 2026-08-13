/79 साल का इंतजार खत्म, पिता के बनाए कच्चे रास्ते को बेटे ने पक्की सड़क बनाने की शुरू की पहल

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Nurpur News(भूषण शर्मा): हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के सात गांवों के लोगों के लिए करीब 79 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने की ओर है। बडियाली, खुड़ियाल, ढेरू, सुनेट, बरैल, लोअर टकवाल और धीमान मोहल्ला को जोड़ने वाली 6.690 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने भूमि पूजन कर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
इस सड़क के निर्माण पर करीब 908.96 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीणों के लिए यह परियोजना महज सड़क निर्माण नहीं, बल्कि दशकों पुराने संघर्ष और उम्मीदों के पूरा होने की शुरुआत है।
पिता ने बनाया था कच्चा रास्ता, अब बेटा बना रहा पक्की सड़क
इस सड़क की कहानी बेहद भावुक है। वर्षों पहले विधायक भवानी सिंह पठानिया के पिता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय **सुजान सिंह पठानिया** ने ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए यहां कच्चा रास्ता बनवाया था। अब उनके बेटे भवानी सिंह पठानिया ने उसी रास्ते को पक्की सड़क में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में कच्चा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता था। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानी होती थी और बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सड़क की बदहाल स्थिति का असर गांवों के सामाजिक जीवन और रिश्तों पर भी पड़ता था।
बेटियों की डोली से लेकर बच्चों के भविष्य तक जुड़ा है सड़क का सपना
पंचायत प्रधान करनैल सिंह ने कहा कि गांव के लोगों ने सड़क के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया है। उनके मुताबिक सड़क की सुविधा न होने से कई परिवारों को बेटियों के रिश्ते तय करते समय भी चिंता रहती थी। अब पक्की सड़क बनने से लोगों की यह परेशानी दूर होने की उम्मीद है।
स्थानीय निवासी सूबेदार रणजीत सिंह ने भी सड़क निर्माण शुरू होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर रास्ता तैयार होगा।
नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य
विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बताया कि RIDF योजना के तहत स्वीकृत इस सड़क की कुल लंबाई 6.690 किलोमीटर है और इस पर 908.96 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क का निर्माण कार्य नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
परियोजना के तहत फॉर्मेशन कटिंग, आर-वॉल/बी-वॉल, क्रैश बैरियर, क्रॉस ड्रेनेज, यू-शेप ड्रेन और पैरापेट्स सहित जरूरी निर्माण कार्य किए जाएंगे। सड़क के करीब 5.600 किलोमीटर हिस्से में मेटलिंग और टारिंग, जबकि 1.090 किलोमीटर हिस्से में सीसी पेवमेंट किया जाएगा।
भूमि पूजन के मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय नेताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों ने सड़क निर्माण शुरू होने पर खुशी जताते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
करीब 79 साल के लंबे इंतजार के बाद अब इन सात गांवों के लोगों को उम्मीद है कि पक्की सड़क सिर्फ उनके सफर को आसान नहीं बनाएगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक जीवन के नए रास्ते भी खोलेगी। एक पिता ने जिस कच्चे रास्ते से ग्रामीणों की परेशानी कम करने की कोशिश की थी, अब उसी राह को उनका बेटा पक्की सड़क में बदलने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।