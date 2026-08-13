/79 साल का इंतजार खत्म, पिता के बनाए कच्चे रास्ते को बेटे ने पक्की सड़क बनाने की शुरू की पहल

Nurpur News(भूषण शर्मा): हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के सात गांवों के लोगों के लिए करीब 79 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने की ओर है। बडियाली, खुड़ियाल, ढेरू, सुनेट, बरैल, लोअर टकवाल और धीमान मोहल्ला को जोड़ने वाली 6.690 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने भूमि पूजन कर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।