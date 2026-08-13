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79 साल का इंतजार खत्म, पिता के बनाए कच्चे रास्ते को बेटे ने पक्की सड़क बनाने की शुरू की पहल

हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के सात गांवों के लोगों के लिए करीब 79 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने की ओर है। बडियाली, खुड़ियाल, ढेरू, सुनेट, बरैल, लोअर टकवाल और धीमान मोहल्ला को जोड़ने वाली 6.690 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। राज्य योजन

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 13, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:45 PM IST
79 साल का इंतजार खत्म, पिता के बनाए कच्चे रास्ते को बेटे ने पक्की सड़क बनाने की शुरू की पहल

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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